«Унион»
«Унион» нынешний сезон проводит просто потрясающе. Команда находится на 5 месте в Бундеслиге, и уже даже успела побыть на вершине.
Правда, «Унион» в 15 матчах чемпионата пропустил 20 мячей. А вот с атакой у команды относительный порядок — 24 гола.
Вот только ноябрьский цикл команде явно не дался. Например, берлинцы разгромно уступили «Фрайбургу» (4:1).
Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Унион» в контрольной встрече сумел одолеть «Санкт-Галлен» (4:1).
В этом поединке «Унион» наверняка будет активно атаковать. К тому же есть шанс добыть 3 победу подряд в товарищеских матчах.
«Санкт-Паули»
В нынешнем сезоне эта команда выступает во Второй Бундеслиге. В турнирной таблице «Санкт-Паули» находится лишь на 15 позиции.
Самым проблемным звеном команды является оборона. В 17 матчах пропущено уже 25 мячей.
А вот атака «Санкт-Паули» выглядит более позитивно. Игроки команды в 17 матчах забили 23 мяча.
Свой последний матч «Санкт-Паули» провел очень весело. Ничья с «Карлсруэ» (4:4) может быть записана в актив.
Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Дать бой берлинцам «Санкт-Паули» вполне способен.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.42.
На викторию «Санкт-Паули» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.74.
«Унион» даже не в самом оптимальном составе выглядит
Наш прогноз — Фора «Униона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.