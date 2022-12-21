«Унион» сыграет на своем поле с «Санкт-Паули» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 15:00 мск. «Унион» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» нынешний сезон проводит просто потрясающе. Команда находится на 5 месте в Бундеслиге, и уже даже успела побыть на вершине.

Правда, «Унион» в 15 матчах чемпионата пропустил 20 мячей. А вот с атакой у команды относительный порядок — 24 гола.

Вот только ноябрьский цикл команде явно не дался. Например, берлинцы разгромно уступили «Фрайбургу» (4:1).

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Свой последний поединок команда может записать себе в актив. «Унион» в контрольной встрече сумел одолеть «Санкт-Галлен» (4:1).

В этом поединке «Унион» наверняка будет активно атаковать. К тому же есть шанс добыть 3 победу подряд в товарищеских матчах.

«Санкт-Паули»

В нынешнем сезоне эта команда выступает во Второй Бундеслиге. В турнирной таблице «Санкт-Паули» находится лишь на 15 позиции.

Самым проблемным звеном команды является оборона. В 17 матчах пропущено уже 25 мячей.

А вот атака «Санкт-Паули» выглядит более позитивно. Игроки команды в 17 матчах забили 23 мяча.

Свой последний матч «Санкт-Паули» провел очень весело. Ничья с «Карлсруэ» (4:4) может быть записана в актив.

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Дать бой берлинцам «Санкт-Паули» вполне способен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.42.

На викторию «Санкт-Паули» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.74.

«Унион» даже не в самом оптимальном составе выглядит гораздо сильнее представителя второго по рангу немецкого дивизиона .

Наш прогноз — Фора «Униона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.