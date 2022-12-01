«Заря» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 14:00 мск. «Заря» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

Луганчане гонятся за дуэтом лидеров, но пока занимают 3 место. Отставание от лидирующего «Днепра-1» составляет 8 очков.

Вот только с монолитностью обороны у команды имеются сложности. В 14 матчах луганчане пропустили 20 мячей.

В предыдущем туре «Заря» потеряла два очка. Поединок со скромным «Минаем» завершился паритетом (1:1).

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Интересно, что лучшим бомбардиром «Зари» в нынешнем сезоне является формальный правый защитник. Игорь Кирюханцев отличился уже 4 раза.

В этом матче луганчане наверняка будут активно атаковать. Команда Патрика фон Леувена хочет зимовать в тройке.

«Колос»

Эта команда является крепким середняком чемпионата. Нынешнее 6 место в таблице это только подтверждает.

В минувшем туре чемпионата «Колос» добыл три очка. Выездной матч со «Львовом» принес минимальную викторию.

Причем эта победа прервала серию неудачных матчей. Хотя не так давно «Колос» отобрал очки у «Динамо» (0:0).

В этой встрече «Колос» наверняка будет действовать с оглядкой на свои тылы. Такая тактика уже не раз приносила команде успех.

Команда Ярослава Вишняка по составу смотрится солидно. Чего стоит только наличие креативного Сергея Болбата?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зари» предлагают — 1.73.

На викторию «Колоса» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.90.

Команда Вишняка уже не раз доказывала, что умеет сдерживать атаки более сильных оппонентов , да и сама способна выстрелить.

Наш прогноз — Победа «Колоса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.15.