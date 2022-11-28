В понедельник, 28 ноября, в заключительном поединке 17-го тура испанской Сегунды «Ибица» на своем поле сразится с ФК «Андорра». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Ибица» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ибица»

«Ибица» только второй сезон выступает во втором по рангу дивизионе Испании. В прошлом году она финишировала в середине турнирке, а в этом пока идет предпоследней, отставая на пять баллов от безопасной строки.

Островитяне за 16 проведенных встреч потерпели аж десять поражений, а также по три раза побеждали и играли вничью, забили только 11 мячей, пропустили — 24.

Вот уже как восемь поединков чемпионата подряд «лазурные» выиграть не могут, дважды за этот период расписав мировые и потерпев шесть фиаско. Одно из них случилось с ними в прошлом туре в гостях от дубля «Вильярреала» 0:1.

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В восьми домашних встречах текущего розыгрыша Сегунды «Ибица» проиграла в половине случаев, дважды смогла выиграть и столько же игр закончила вничью.

ФК «Андорра»

ФК «Андорра» — абсолютный дебютант Сегунды. В прошлом сезоне команда смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

Во второй по рангу лиге Испании клуб из Княжества освоился пока очень даже неплохо и на текущий момент с 24 набранными очкам идет восьмым, отставая от зоны плей-офф всего на пункт.

Коллектив смог выиграть семь поединков, шесть раз проиграл и трижды сыграл вничью. В минувшем туре он дома разгромил аутсайдера «Луго» со счетом 4:0, что стало третьей викторией за последние четыре матча при одном фиаско.

На чужих территориях ФК «Андорра» три из восьми встреч завершила мировыми исходами, столько же раз уступала и добилась двух выигрышей.

Между собой эти клубы провели лишь три очных поединка, два из которых выиграла «Ибица» (2:1 и 1:0) и раз сильнее оказался коллектив из Андорры — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительно предпочтение хозяевам. На победу «Ибицы» предлагают — 2.70.

На викторию ФК «Андорра» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.19.

В данном противостоянии рискнем поставить на обмен забитыми мячами, ведь «Ибице» нужно выбираться из подвала турнирки, а «Андорра» в общем не мало забивает вне родных стен.

Для более рискованных предлагаем сделать ставку на исход со счетом 1:1.