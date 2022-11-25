«Нагоя Грампус» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 12:30 мск. «Нагоя Грампус» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нагоя Грампус»

Японцы традиционно сильны, но это по азиатским меркам. С европейскими клубами они пересекаются редко, а это прекрасный шанс испытать свои истинные возможности.

Чемпионат Японии «Нагоя Грампус» завершила на 8 месте. Команда в последних матчах несколько прибавила, иначе результат мог бы быть еще хуже.

В своем последнем матче «Нагоя Грампус» победила. На выезде команда минимально одолела «Сересо Осаку».

Все прогнозы на футбол

В этом матче у японцев есть мотивация проявить себя на фоне сильного европейского оппонента. Правда, команде придется крайне сложно.

«Рома»

Римляне в нынешнем сезоне выглядят не особо ярко. В Серии А команда Жозе Моуриньо находится на скромном 7 месте.

В минувшем туре своего чемпионата «Рома» добыла лишь балл. Дома римляне не сумели переиграть «Торино» (1:1).

Да и вообще, с атакой у команды не ладится. В 15 турах Серии А римляне забили всего 18 раз.

Тэмми Абрахам вообще проваливает нынешний сезон. Форвард пока забил только трижды, и явно мотивирован улучшить свою статистику после Мундиаля.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.61, а победу «Нагои Грампус» — за 4.85.

«Нагоя Грампус» имеет сложности с реализацией .

«Рома» в любом составе явно не собирается отсиживаться в тылах.

Римляне сильнее, и постараются преуспеть не только в атаке, но и в надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.04.