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    Забивать будут не все!

    «Нагоя Грампус» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, товарищеский матч, 25 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нагоя Грампус» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Нагоя Грампус» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 12:30 мск. «Нагоя Грампус» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Нагоя Грампус»

    Японцы традиционно сильны, но это по азиатским меркам. С европейскими клубами они пересекаются редко, а это прекрасный шанс испытать свои истинные возможности.

    Чемпионат Японии «Нагоя Грампус» завершила на 8 месте. Команда в последних матчах несколько прибавила, иначе результат мог бы быть еще хуже.

    В своем последнем матче «Нагоя Грампус» победила. На выезде команда минимально одолела «Сересо Осаку».

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    В этом матче у японцев есть мотивация проявить себя на фоне сильного европейского оппонента. Правда, команде придется крайне сложно.

    «Рома»

    Римляне в нынешнем сезоне выглядят не особо ярко. В Серии А команда Жозе Моуриньо находится на скромном 7 месте.

    В минувшем туре своего чемпионата «Рома» добыла лишь балл. Дома римляне не сумели переиграть «Торино» (1:1).

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    • Да и вообще, с атакой у команды не ладится. В 15 турах Серии А римляне забили всего 18 раз.

    Тэмми Абрахам вообще проваливает нынешний сезон. Форвард пока забил только трижды, и явно мотивирован улучшить свою статистику после Мундиаля.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.61, а победу «Нагои Грампус» — за 4.85.

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    «Нагоя Грампус» имеет сложности с реализацией.

    «Рома» в любом составе явно не собирается отсиживаться в тылах.

    Римляне сильнее, и постараются преуспеть не только в атаке, но и в надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.04.

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    «Нагоя Грампус» — «Рома»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все!
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