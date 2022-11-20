ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк Кондратюк Трусова проиграет юниорке, Кондратюк будет чемпионом? Чего ждать от этапа Гран-при в Самаре Эрик Шупо-МотингВ ожидании ЧМ-2022. «Неукротимые львы» Сборная ШвейцарииВ ожидании ЧМ-2022. «Красные крестоносцы»
  • 19:51
    • Медведев потерпел третье поражение в Итоговом турнире ATP
  • 23:00
    • Итальянский арбитр Орсато будет судить матч открытия ЧМ-2022
  • 21:48
    • «Спартак» проиграл ЦСКА в столичном дерби
  • 21:00
    • Бразилия — фаворит ЧМ-2022 по версии Goal.com
  • 20:35
    • Бельгия проиграла Египту в товарищеском матче
  • 14:36
    • ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022
  • 17:55
    • The Athletic: МЮ работает над расторжением контракта с Роналду из-за скандального интервью
    Все новости спорта

    Три очка для «Родины»?!

    «Родина» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Первая лига, 20 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Родина Прогнозы на Велес Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Родина» — «Велес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Парфенов
    «Родина» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 15:00 Велес Велес
  • Москва
    •

    «Родина»

    Дебютант первой лиги ужасно начал нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась, и команда Дмитрия Парфенова уже вне опасной зоны.

    Вот только нынешнее 12 место пока абсолютно безопасным не назовешь. Отрыв от зоны вылета составляет всего 4 очка.

    В предыдущем туре чемпионата «Родина» сотворила сенсацию. На выезде она умудрилась обыграть «Аланию» (1:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче с земляками команда наверняка надеется добыть три очка. Тем более, соперник сейчас выглядит не лучшим образом.

    «Велес»

    «Крылатые быки» из статуса середняка лиги скатились до борца за выживание. Сейчас команда находится на 15 месте.

    В минувшем туре «Велес» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо».

  • В ожидании ЧМ-2022. «Красные крестоносцы»
  • Представляем третьего участника группы G на чемпионате мира в Катаре — сборную Швейцарии
  • Вчера

    • Причем это поражение стало для команды вторым к ряду. Причем в обоих этих матчах «Велес» не забивал.

    Именно атака является главным бичом команды. В 18 поединках игроки «Велеса» забили только 13 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Родины» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Велеса» — за 3.24.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Родина» несколько прибавила в последнее время.

    «Велес» в последних матчах выглядел мрачновато.

    Команда Парфенова смотрится монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Родины» с коэффициентом 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Перу — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.32
  • Прогноз на матч Кливленд Кавальерс — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.30
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Орландо Мэджик
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Хьюстон Рокетс — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.38
  • Прогноз на матч Мемфис Гризлис — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.49
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт Пистонс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фрейре — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Родина» — «Велес»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Родины»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры