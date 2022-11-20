«Родина» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Дебютант первой лиги ужасно начал нынешний сезон. Правда, сейчас ситуация изменилась, и команда Дмитрия Парфенова уже вне опасной зоны.

Вот только нынешнее 12 место пока абсолютно безопасным не назовешь. Отрыв от зоны вылета составляет всего 4 очка.

В предыдущем туре чемпионата «Родина» сотворила сенсацию. На выезде она умудрилась обыграть «Аланию» (1:3).

Прогнозы на ФНЛ

В матче с земляками команда наверняка надеется добыть три очка. Тем более, соперник сейчас выглядит не лучшим образом.

«Велес»

«Крылатые быки» из статуса середняка лиги скатились до борца за выживание. Сейчас команда находится на 15 месте.

В минувшем туре «Велес» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо».

Причем это поражение стало для команды вторым к ряду. Причем в обоих этих матчах «Велес» не забивал.

Именно атака является главным бичом команды. В 18 поединках игроки «Велеса» забили только 13 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Родины» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Велеса» — за 3.24.

«Родина» несколько прибавила в последнее время .

«Велес» в последних матчах выглядел мрачновато.

Команда Парфенова смотрится монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Родины» с коэффициентом 2.16.