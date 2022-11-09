«Эспаньол» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:00 мск. «Эспаньол» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» пока находится на 16-й строчке, набрав в 13-ти турах 12 очков.

Отрыв «Попугаев» от зоны вылета составляет один балл.

Коэффициенты матча Эспаньол — Вильярреал 1X2Новым игрокам 3.053.302.35Фрибет$40

Каталонцы не очень выразительно проводят первую часть сезона, но при этом стоит отметить, что в семи предыдущих турах они потерпели лишь одно поражение.

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А еще в пяти случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья. Три таких исхода пришлись на три последних поединка.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 8 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

В минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вильярреал» на своем поле уступил «Мальорке» (0:2).

Перед данным матчем левантийцы также проиграли «Атлетику» (0:1) в Примере и «Леху» (0:3) в Лиге Европы.

Таким образом, на сегодня у коллектива серия поражений из трех последних поединков во всех турнирах. Также он не выигрывает в четырех последних матчах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставки — первый гол забьет «Эспаньол» за 2,25.