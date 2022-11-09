«Эспаньол»
«Эспаньол» пока находится на 16-й строчке, набрав в 13-ти турах 12 очков.
Отрыв «Попугаев» от зоны вылета составляет один балл.
Коэффициенты матча Эспаньол — Вильярреал
Каталонцы не очень выразительно проводят первую часть сезона, но при этом стоит отметить, что в семи предыдущих турах они потерпели лишь одно поражение.
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А еще в пяти случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья. Три таких исхода пришлись на три последних поединка.
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 8 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.
В минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вильярреал» на своем поле уступил «Мальорке» (0:2).
Перед данным матчем левантийцы также проиграли «Атлетику» (0:1) в Примере и «Леху» (0:3) в Лиге Европы.
Таким образом, на сегодня у коллектива серия поражений из трех последних поединков во всех турнирах. Также он не выигрывает в четырех последних матчах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставки — первый гол забьет «Эспаньол» за 2,25.