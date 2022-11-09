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    Продолжатся ли поражения «Вильярреала»?

    «Эспаньол» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Примера, 9 ноября 2022 года

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    «Вильярреал» проиграл три последних матча
    «Эспаньол» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:00 мск. «Эспаньол» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2022 года
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  • Вильярреал
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» пока находится на 16-й строчке, набрав в 13-ти турах 12 очков.

    Отрыв «Попугаев» от зоны вылета составляет один балл.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Вильярреал

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    Каталонцы не очень выразительно проводят первую часть сезона, но при этом стоит отметить, что в семи предыдущих турах они потерпели лишь одно поражение.

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    А еще в пяти случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья. Три таких исхода пришлись на три последних поединка.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 8 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

    В минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вильярреал» на своем поле уступил «Мальорке» (0:2).

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    • Перед данным матчем левантийцы также проиграли «Атлетику» (0:1) в Примере и «Леху» (0:3) в Лиге Европы.

    Таким образом, на сегодня у коллектива серия поражений из трех последних поединков во всех турнирах. Также он не выигрывает в четырех последних матчах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставки — первый гол забьет «Эспаньол» за 2,25.

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    «Эспаньол» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли поражения «Вильярреала»?
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