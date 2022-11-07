В понедельник, 7 ноября, в Лимассоле местный «Арис» сыграет против «Омонии» из Никосии в рамках 10-го тура чемпионата Кипра по футболу. Начало — в 19:30 по мск. «Арис» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

«Арис» в этом сезоне является одним из претендентов на победу в чемпионате Кипра. По тогам девяти туров он с 21 баллом идет вторым, но от лидера отстает на два очка.

За всю турнирную дистанцию клуб из Лимассола проиграл две игры, а в других семи неизменно праздновал победы. Причем коллектив имеет одну из самых надежных оборон в лиге, пропустив всего семь мячей.

Вот уже три тура подряд как команда Кокорина только побеждает. В этот удачный период она сперва разгромила в гостях прошлогоднего чемпиона «Аполлон» 3:0, а затем по 2:1 одолела более скромные коллективы.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в этом чемпионате «Арис» выступает значительно хуже, чем на выезде. У коллектива за пять игр три виктории и два поражения.

«Омония»

«Омония» пока провально проводит текущий чемпионат Кипра. На данный момент она идет лишь восьмой, имея в активе 12 баллов. Коллектив выиграл четыре раза при пяти фиаско.

Во много столько скромное результаты на внутренней арене были обусловлены занятостью клуба из Никосии в Лиге Европы, где он выступил ужасно, проиграв все шесть встреч на групповой стадии.

Свою последнюю игру в рамках первенства страны «зелено-белые» выиграли, одолев на своем поле «Анартосис» со счетом 2:0. Перед этим же они уступили в трех поединках чемпионата подряд, ни забив в этих играх ни разу.

Вне родных стен «Омония» в текущем розыгрыше кипрского чемпионата выступает более чем скромно, выиграв один поединок из пяти при четырех фиаско.

Отметим, что «Омония» удачно играет против «Ариса», ни разу не проиграв еще ему за 15 очных игр. Клуб из Никосии выиграл в десяти случаях при пяти мировых исходах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ариса» предлагают — 2.15.

На викторию «Омонии» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.30.

«Омония» теперь полностью сконцентрируется на внутренней арене и вполне может отобрать очки у «Ариса», с которым исторически играет очень даже успешно.