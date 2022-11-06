Казанский «Рубин» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо» в рамках 17-го тура Первой лиги. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрало 22 очка.

Ранее на этой неделе махачкалинский клуб выиграл в серии пенальти у динамовцев из Владивостока и вышел в следующий раунд Кубка России.

В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с ульяновской «Волгой» — 0:0. Так себе результат для домашнего матча против последней команды чемпионата.

Зато перед этим команда Горана Алексича выиграла на своем поле у «Кубани» (2:1).

Три из пяти предыдущих домашних матчей «Динамо» в Первой лиге завершились вничью, в том числе дважды со счетом 0:0.

«Рубин»

«Рубин» находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти турах 27 очков. Отставание от идущей первой «Алании» составляет уже восемь очков.

В шести предыдущих матчах у команды Леонида Слуцкого лишь две победы — над «СКА-Хабаровск» и «Краснодаром-2».

В конце октября казанский клуб дважды сыграл вничью — с «Акроном» (0:0) и «Балтикой» (3:3).

Прогнозы на ФНЛ

При этом стоит отметить, что в пяти предыдущих матчах на выезде «Рубин» набрал десять очков.

Но прямо сейчас вряд ли кто-то готов уверенно рассуждать о том, что команда Слуцкого по итогам сезона вернется в РПЛ.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 3.96, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Рубина» — за 1.99.

Надо признать, что от «Рубина» в этом сезоне ждали большего, мягко говоря. Но все идет к тому, что казанский клуб может еще на год задержаться в Первой лиге. По игре к команде Слуцкого есть много вопросов.

Ставка — обе команды забьют за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.10. А исход в этом матче лучше не трогать, «Рубин» запросто может снова разочаровать.