ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииВ ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии» Алджамейн СтерлингАлджамейн Стерлинг хочет подраться с Шоном О’Мэлли. Теперь чемпиона-выскочку интересуют только деньги Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире
    Все новости спорта

    «Рубин» потеряет очки в Махачкале?

    «Динамо» Махачкала — «Рубин». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Первую лигу 6 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Рубин Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В пяти предыдущих матчах на выезде «Рубин» набрал десять очков
    Казанский «Рубин» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо» в рамках 17-го тура Первой лиги. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2022 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «Динамо»

    «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрало 22 очка.

    Ранее на этой неделе махачкалинский клуб выиграл в серии пенальти у динамовцев из Владивостока и вышел в следующий раунд Кубка России.

    В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с ульяновской «Волгой» — 0:0. Так себе результат для домашнего матча против последней команды чемпионата.

    Зато перед этим команда Горана Алексича выиграла на своем поле у «Кубани» (2:1).

    Три из пяти предыдущих домашних матчей «Динамо» в Первой лиге завершились вничью, в том числе дважды со счетом 0:0.

    «Рубин»

    «Рубин» находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти турах 27 очков. Отставание от идущей первой «Алании» составляет уже восемь очков.

    В шести предыдущих матчах у команды Леонида Слуцкого лишь две победы — над «СКА-Хабаровск» и «Краснодаром-2».

    В конце октября казанский клуб дважды сыграл вничью — с «Акроном» (0:0) и «Балтикой» (3:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    При этом стоит отметить, что в пяти предыдущих матчах на выезде «Рубин» набрал десять очков.

    Но прямо сейчас вряд ли кто-то готов уверенно рассуждать о том, что команда Слуцкого по итогам сезона вернется в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 3.96, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Рубина» — за 1.99.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Надо признать, что от «Рубина» в этом сезоне ждали большего, мягко говоря. Но все идет к тому, что казанский клуб может еще на год задержаться в Первой лиге. По игре к команде Слуцкого есть много вопросов.

    Ставка — обе команды забьют за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 2.10. А исход в этом матче лучше не трогать, «Рубин» запросто может снова разочаровать.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.39
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Каролина — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Шарлотт Хорнетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Сан-Антонио Спёрс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Катар — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Махачкала — «Рубин»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» потеряет очки в Махачкале?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры