«Челси»
«Челси» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает скромное 6 место в турнирной таблице АПЛ.
Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Челси» на выезде был разгромлен «Брайтоном» (4:1).
Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон
«Челси» после того добыл победу в матче Лиге чемпионов. Лондонцы одолели загребское «Динамо» (2:1).
Матчи с «Арсеналом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты лидирует, причем абсолютно по делу. Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» составляет 2 очка.
Минувший тур также стал для лондонцев успешным. Дома «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.
«Канониры» неплохо атакуют. В 12 матчах команда Артеты сумела забить уже 30 мячей.
«Арсенал» наверняка будет активно атаковать. И удержать лидерство нужно, и лишний раз земляков обыграть — уже отличная мотивация.
Прогноз и ставка
На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Арсенала» — за 2.70.
«Челси»
«Арсенал» проводит прекрасный сезон.
Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.70.