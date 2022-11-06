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    «Канониры» переиграют «Челси»

    «Челси» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, АПЛ, 6 ноября 2022 года

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    Мартин Эдегор
    «Челси» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:00 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2022 года
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    «Челси»

    «Челси» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает скромное 6 место в турнирной таблице АПЛ.

    Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Челси» на выезде был разгромлен «Брайтоном» (4:1).

    Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон

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    «Челси» после того добыл победу в матче Лиге чемпионов. Лондонцы одолели загребское «Динамо» (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Арсеналом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты лидирует, причем абсолютно по делу. Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» составляет 2 очка.

    Минувший тур также стал для лондонцев успешным. Дома «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

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    • «Канониры» неплохо атакуют. В 12 матчах команда Артеты сумела забить уже 30 мячей.

    «Арсенал» наверняка будет активно атаковать. И удержать лидерство нужно, и лишний раз земляков обыграть — уже отличная мотивация.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Арсенала» — за 2.70.

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    «Челси» в последних матчах смотрелся не столь уверенно.

    «Арсенал» проводит прекрасный сезон.

    Гости наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.70.

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    «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» переиграют «Челси»
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