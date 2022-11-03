«Юнион» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Юнион» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион»

«Юнион» уже выиграл свою группу. В пяти матчах бельгийцы набрали 13 очков, добыв 4 победы.

В составе команды выделяется Виктор Бонифаце. Нигериец отличился трижды, и наверняка будет прогрессировать.

Свой предыдущий поединок «Юнион» провел ударно. На выезде команда смогла одолеть «Серен» (1:2).

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«Юнион» уже лишен турнирной мотивации. Между тем, для поддержания собственного престижа команда будет действовать активно.

«Унион»

Нынешнее второе место в группе еще нужно удержать. Разумеется, для этого лучше всего будет победить, но и ничьей вполне может хватить.

«Унион», вне всяких сомнений, будет идти в атаку. Ни о какой игре на ничью и речи быть не может, к тому же в параллельно матче «Брага» наверняка сделает все, дабы добыть уверенную викторию.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Унион» переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).

Берлинцы выиграли два своих последних поединка. Наверняка этот факт добавит им мотивации.

Прогноз и ставка

На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Юниона» — за 3.92.

«Юнион» уже не имеет турнирной мотивации. Берлинцы находятся в прекрасных кондициях .

Гости мотивированы сохранить за собой второе место в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.02.