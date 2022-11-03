«Юнион»
«Юнион» уже выиграл свою группу. В пяти матчах бельгийцы набрали 13 очков, добыв 4 победы.
В составе команды выделяется Виктор Бонифаце. Нигериец отличился трижды, и наверняка будет прогрессировать.
Свой предыдущий поединок «Юнион» провел ударно. На выезде команда смогла одолеть «Серен» (1:2).
«Юнион» уже лишен турнирной мотивации. Между тем, для поддержания собственного престижа команда будет действовать активно.
«Унион»
Нынешнее второе место в группе еще нужно удержать. Разумеется, для этого лучше всего будет победить, но и ничьей вполне может хватить.
«Унион», вне всяких сомнений, будет идти в атаку. Ни о какой игре на ничью и речи быть не может, к тому же в параллельно матче «Брага» наверняка сделает все, дабы добыть уверенную викторию.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Унион» переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).
Берлинцы выиграли два своих последних поединка. Наверняка этот факт добавит им мотивации.
Прогноз и ставка
На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Юниона» — за 3.92.
«Юнион» уже не имеет турнирной мотивации. Берлинцы
Гости мотивированы сохранить за собой второе место в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.02.