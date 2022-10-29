ПСЖ
ПСЖ в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Парижане явно мчатся к очередному чемпионству.
Команда забивает чаще всех в лиге. Парижане наколотили уже 32 мяча в 12 турах чемпионата.
Коэффициенты матча ПСЖ — Труа
В своем последнем поединке ПСЖ вновь добыл разгромную викторию. Жертвой парижан стал «Маккаби» из Хайфы (7:2).
ПСЖ традиционно удачно играет с «Труа». Из пяти последних матчей команда выиграла четырежды.
«Труа»
Привычный борец за выживание в нынешнем сезоне смотрится довольно выгодно. На текущий момент команда находится на 11 месте.
Да и с реализацией у «Труа» получается неплохо. В 12 матчах игроки команды забили уже 21 раз.
Минувший тур принес команде один балл. «Труа» в родных стенах не смог переиграть «Лорьян» (2:2).
«Труа» не побеждает уже больше месяца. Вот и в этой встрече главной задачей команды будет не проиграть.
Прогноз и ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают взять за 12.50, а победу «Труа» — за 27.00.
ПСЖ блестяще выглядит в атаке. «Труа»
Парижане вряд ли будут особо надрываться в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Труа» +2.5 с коэффициентом 2.16.