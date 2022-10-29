ПСЖ сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 октября, начало — в 18:00 мск. ПСЖ — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Парижане явно мчатся к очередному чемпионству.

Команда забивает чаще всех в лиге. Парижане наколотили уже 32 мяча в 12 турах чемпионата.

Коэффициенты матча ПСЖ — Труа 1X2Новым игрокам 1.0910.0022.00Фрибет$40

В своем последнем поединке ПСЖ вновь добыл разгромную викторию. Жертвой парижан стал «Маккаби» из Хайфы (7:2).

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ПСЖ традиционно удачно играет с «Труа». Из пяти последних матчей команда выиграла четырежды.

«Труа»

Привычный борец за выживание в нынешнем сезоне смотрится довольно выгодно. На текущий момент команда находится на 11 месте.

Да и с реализацией у «Труа» получается неплохо. В 12 матчах игроки команды забили уже 21 раз.

Минувший тур принес команде один балл. «Труа» в родных стенах не смог переиграть «Лорьян» (2:2).

«Труа» не побеждает уже больше месяца. Вот и в этой встрече главной задачей команды будет не проиграть.

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают взять за 12.50, а победу «Труа» — за 27.00.

ПСЖ блестяще выглядит в атаке. «Труа» способен дать бой любому сопернику .

Парижане вряд ли будут особо надрываться в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Труа» +2.5 с коэффициентом 2.16.