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    Парижане пощадят «Труа»

    ПСЖ — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Лига 1, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Труа»
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    Лионель Месси
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 октября, начало — в 18:00 мск. ПСЖ — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Октября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 18:00 Труа Труа
  • Труа
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    ПСЖ

    ПСЖ в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Парижане явно мчатся к очередному чемпионству.

    Команда забивает чаще всех в лиге. Парижане наколотили уже 32 мяча в 12 турах чемпионата.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Труа

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    В своем последнем поединке ПСЖ вновь добыл разгромную викторию. Жертвой парижан стал «Маккаби» из Хайфы (7:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    ПСЖ традиционно удачно играет с «Труа». Из пяти последних матчей команда выиграла четырежды.

    «Труа»

    Привычный борец за выживание в нынешнем сезоне смотрится довольно выгодно. На текущий момент команда находится на 11 месте.

    Да и с реализацией у «Труа» получается неплохо. В 12 матчах игроки команды забили уже 21 раз.

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    • Минувший тур принес команде один балл. «Труа» в родных стенах не смог переиграть «Лорьян» (2:2).

    «Труа» не побеждает уже больше месяца. Вот и в этой встрече главной задачей команды будет не проиграть.

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают взять за 12.50, а победу «Труа» — за 27.00.

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    ПСЖ блестяще выглядит в атаке. «Труа» способен дать бой любому сопернику.

    Парижане вряд ли будут особо надрываться в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Труа» +2.5 с коэффициентом 2.16.

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    ПСЖ — «Труа»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Парижане пощадят «Труа»
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