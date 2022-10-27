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    «Унион» не справится с «Брагой»

    «Унион» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Брага»
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    Шералдо Беккер
    «Унион» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Унион» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 27 Октября 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 19:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Унион»

    «Унион» находится на третьем месте в своем квартете. Правда, шансы сохраняются даже на первую строчку, но для этого многое должно совпасть.

    Берлинцы отлично обороняются, пропустив лишь два мяча в 4 турах. А вот атака явно не блещет — те же 2 гола.

    Коэффициенты матча Унион — Брага

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Унион» не может записать себе в актив. Берлинцы на выезде уступили «Бохуму» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Унион» наверняка будет активно идти вперед. Тем более, хочется отомстить за минимальное поражение в первом матче с португальцами.

    «Брага»

    Эта команда проводит довольно сложный отрезок. «Брага» выиграла два своих последних поединка.

    Более того, «Брага» претендует на лидерство в квартете. Вот только нужно выигрывать оба оставшихся поединка.

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    • В минувшем туре своего чемпионата команда победила. На выезде «Брага» минимально одолела «Эшторил».

    Наверняка атака португальцев попытается проявить себя. Лидер команды Рикарду Орта традиционно опасен у ворот соперников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Браги» — за 4.20.

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    Берлинцы испытывают трудности с реализацией. «Брага» — опытный еврокубковый боец.

    Гости опытнее, к тому же мощнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Браги» или ничья с коэффициентом 2.00.

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    «Унион» — «Брага»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» не справится с «Брагой»
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