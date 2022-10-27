«Унион»
«Унион» находится на третьем месте в своем квартете. Правда, шансы сохраняются даже на первую строчку, но для этого многое должно совпасть.
Берлинцы отлично обороняются, пропустив лишь два мяча в 4 турах. А вот атака явно не блещет — те же 2 гола.
Коэффициенты матча Унион — Брага
Предыдущий тур своего чемпионата «Унион» не может записать себе в актив. Берлинцы на выезде уступили «Бохуму» (2:1).
«Унион» наверняка будет активно идти вперед. Тем более, хочется отомстить за минимальное поражение в первом матче с португальцами.
«Брага»
Эта команда проводит довольно сложный отрезок. «Брага» выиграла два своих последних поединка.
Более того, «Брага» претендует на лидерство в квартете. Вот только нужно выигрывать оба оставшихся поединка.
В минувшем туре своего чемпионата команда победила. На выезде «Брага» минимально одолела «Эшторил».
Наверняка атака португальцев попытается проявить себя. Лидер команды Рикарду Орта традиционно опасен у ворот соперников.
Прогноз и ставка
На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Браги» — за 4.20.
Берлинцы
Гости опытнее, к тому же мощнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Браги» или ничья с коэффициентом 2.00.