В четверг, 27 октября «Ницца» на своём поле примет «Партизан». Это будет игра в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета D стартует в 19:45 (мск). «Ницца» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Франуцзский клуб идёт на втором месте в своем квартете Лиги конференций. В 4-х матчах «Ницца» набрала 5 очков.

Единственную победу «орлята» одержали в гостевом поединке против чешского клуба «Словацко» (1:0).

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Были две ничьи с «Партизаном» (1:1) и «Кёльном» (1:1). Единственное поражение клуб французской Лиги 1 потерпел в 4-м туре ЛК от «Словацко» (1:2).

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В чемпионате Франции «Ницца» идёт на 12-м месте. «Орлята» в 12 туре сыграли вничью с «Нантом» (1:1).

«Партизан»

«Партизан» лидер группы D. Сербский коллектив набрал 8 очков. По ходу турнира «гробари» одержали 2 победы и 2 встречи завершили миром. Пока без поражений.

Основную сетку Лиги конференций сербы начали с мирных исходов: «Словацко» (3:3) и «Ницца» (1:1).

Затем последовали две победы над «Кёльном» (1:0 и 2:0).

В сербском чемпионате «Партизан» идет на 2 месте с 34 очками в активе. От лидера «Црвены Звезды» отставание составляет 7 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой паре отдают предпочтение французскому коллективу. Победу «Ниццы» оценивают в 1.68, а успех «Партизана» — в 4.88, тогда как на ничью можно поставить — за 3.78.

«Партизан» в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций. Важно победить «Ниццу» итога сербский коллектив получит путёвку в 1/8 финала. Игра получится сложной, можно перестраховаться и сделать выбор в пользу двойного успеха.

Наши прогноз и ставка — «Партизан» не проиграет с коэффициентом 2.15.