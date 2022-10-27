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    «Ницца» — «Партизан». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет D, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Партизан»
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    «Партизан»
    В четверг, 27 октября «Ницца» на своём поле примет «Партизан». Это будет игра в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета D стартует в 19:45 (мск). «Ницца» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 27 Октября 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 19:45 Партизан Партизан
  • Белград
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    «Ницца»

    Франуцзский клуб идёт на втором месте в своем квартете Лиги конференций. В 4-х матчах «Ницца» набрала 5 очков.

    Единственную победу «орлята» одержали в гостевом поединке против чешского клуба «Словацко» (1:0).

    Коэффициенты матча Ницца — Партизан

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    Были две ничьи с «Партизаном» (1:1) и «Кёльном» (1:1). Единственное поражение клуб французской Лиги 1 потерпел в 4-м туре ЛК от «Словацко» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Франции «Ницца» идёт на 12-м месте. «Орлята» в 12 туре сыграли вничью с «Нантом» (1:1).

    «Партизан»

    «Партизан» лидер группы D. Сербский коллектив набрал 8 очков. По ходу турнира «гробари» одержали 2 победы и 2 встречи завершили миром. Пока без поражений.

    Основную сетку Лиги конференций сербы начали с мирных исходов: «Словацко» (3:3) и «Ницца» (1:1).

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    • Затем последовали две победы над «Кёльном» (1:0 и 2:0).

    В сербском чемпионате «Партизан» идет на 2 месте с 34 очками в активе. От лидера «Црвены Звезды» отставание составляет 7 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой паре отдают предпочтение французскому коллективу. Победу «Ниццы» оценивают в 1.68, а успех «Партизана» — в 4.88, тогда как на ничью можно поставить — за 3.78.

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    «Партизан» в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций. Важно победить «Ниццу» итога сербский коллектив получит путёвку в 1/8 финала. Игра получится сложной, можно перестраховаться и сделать выбор в пользу двойного успеха.

    Наши прогноз и ставка — «Партизан» не проиграет с коэффициентом 2.15.

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    «Ницца» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто одержит победу в группе лидеров?
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