«Ницца»
Франуцзский клуб идёт на втором месте в своем квартете Лиги конференций. В 4-х матчах «Ницца» набрала 5 очков.
Единственную победу «орлята» одержали в гостевом поединке против чешского клуба «Словацко» (1:0).
Коэффициенты матча Ницца — Партизан
Были две ничьи с «Партизаном» (1:1) и «Кёльном» (1:1). Единственное поражение клуб французской Лиги 1 потерпел в 4-м туре ЛК от «Словацко» (1:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Франции «Ницца» идёт на 12-м месте. «Орлята» в 12 туре сыграли вничью с «Нантом» (1:1).
«Партизан»
«Партизан» лидер группы D. Сербский коллектив набрал 8 очков. По ходу турнира «гробари» одержали 2 победы и 2 встречи завершили миром. Пока без поражений.
Основную сетку Лиги конференций сербы начали с мирных исходов: «Словацко» (3:3) и «Ницца» (1:1).
Затем последовали две победы над «Кёльном» (1:0 и 2:0).
В сербском чемпионате «Партизан» идет на 2 месте с 34 очками в активе. От лидера «Црвены Звезды» отставание составляет 7 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этой паре отдают предпочтение французскому коллективу. Победу «Ниццы» оценивают в 1.68, а успех «Партизана» — в 4.88, тогда как на ничью можно поставить — за 3.78.
«Партизан» в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций. Важно победить «Ниццу» итога сербский коллектив получит путёвку в 1/8 финала. Игра получится сложной, можно перестраховаться и сделать выбор в пользу двойного успеха.
Наши прогноз и ставка — «Партизан» не проиграет с коэффициентом 2.15.