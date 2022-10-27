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    Оставят ли поляки шансы австрийцам?

    «Аустрия» — «Лех» . Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет С, 27 октября 2022 года

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    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Лех»
    В четверг, 27 октября «Аустрия» дома проведёт матч против «Леха». Матч 5-го тура в квартете С начнётся в 19:45 (мск). «Аустрия» — «Лех» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 27 Октября 2022 года

    «Аустрия»

    Австрийский клуб — аутсайдер группы С. «Аустрия» находится на последнем месте в квартете. Команда набрала всего 1 очко. Но в теории сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций.

    Единственная ничья была зафиксирована в 1-м туре Лиги конференций. Дома венский клуб сыграл вничью с «Хапоэлем» Беэр-Шева (0:0).

    Коэффициенты матча Аустрия Вена — Лех Познань

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    Потом последовали три поражения от «Леха» (1:4) и «Вильярреала» (0:1, 0:5).

    В австрийском чемпионате «Аустрия» идёт на 6-м месте. В 13-м туре внутреннего первенства «Аустрия» сыграла вничью с ЛАСКом (2:2).

    «Лех»

    Чемпион Польши расположился на 2-й строчке в группе С. Выше только «Вильярреал». До испанского клуба «Лех» уже не доберётся. Цель — сохранить место, на котром поляки находятся после матчей 4-го тура.

    У «Леха» сейчас 5 очков. В этом розыгрыше Лиги конференций команда потерпела лишь одно поражение — от «Вильярреала» (3:4).

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    • Потом была победа над «Аустрией» (4:1) и две ничьи с «Хапоэлем» (0:0 и 1:1).

    В чемпионате Польши «Лех» провел матч 14-го тура и завершил его вничью с «Краковией» (0:0). В турнирной таблице команда расположилась на 7-м месте с 22 очками.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры не могут выявить явного фаворита пары. Победа «Аустрии» оценивается в 2.55, ничью бумекеры предлагают взять за 3.52, а на «Лех» можно поставить — 2.59.

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    «Аустрии» в этом матче нужна только победа. Любой иной результат = потеря шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. И всё же уровень польского «Леха», конечно чуть выше. Есть вероятность, что чемпион Польши в этом поединке оставит не у дел своего оппонента.

    Наши прогноз и ставка — победа «Леха» с коэффициентом 2.59.

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    «Аустрия» — «Лех» : прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Оставят ли поляки шансы австрийцам?
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