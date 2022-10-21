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    «Коритиба» не позволит «Сан-Паулу» много себе забить

    «Сан-Паулу» — «Коритиба». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Бразилии, 21 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Коритиба»
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    «Сан-Паулу»
    «Сан-Паулу» на своем поле сыграет против «Коритибы» в перенесенном поединке 29-го тура бразильской Серии А. Встреча пройдет в ночь на 21 октября, начало — в 02:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Коритиба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Октября 2022 года
    Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 02:00 Куритиба Куритиба
  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    За семь матчей до завершения чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» с 42 очками находится на 12 позиции в турнирной таблице (зона южноамериканского кубка), но от 13 строки оторвался лишь на три балла.

    В целом, «трехцветные» очень даже неплохо проводят свой финишный отрезок в рамках Серии А, проиграв только раз за последние семь встреч. Еще в этот период они трижды победили и столько же раз играли вничью.

    В минувшем туре первенства коллектив на выезде расписал почетную мировую с лидирующим «Палмейрасом» 0:0, а перед этим потерпел домашнее фиаско от соседа по турнирке «Ботафогу» 0:1.

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    Стоит отметить, что на своем поле в отрезке последних шести игр чемпионата «Сан-Паулу» проиграл в трех случаях, дважды добился выигрышей и один раз сыграл вничью.

    «Коритиба»

    С 34 зачетными пунктами «Коритиба» находится на 15 позиции в турнирной таблице Серии А. Причем зону вылета команда обходит всего лишь на три очка.

    «Зелено-белые» очень бескомпромиссны в этом сезоне и последний раз они играли вничью еще в середине лета. В последнем же своем отрезке они неизменно чередуют домашние выигрыши с гостевыми фиаско.

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    • Так, в минувшем игровом дне первенства они потерпели гостевое поражение от «Атлетико ПР» 0:1, а туром ранее на своей территории переиграли со счетом 2:1 «Брагантино».

    «Коритиба» в этом чемпионате просто ужасно играет на выезде, не выиграв еще ни одной игры. У команды две мировые и аж 13 фиаско, причем десять из них в минувших гостевых встречах.

    Последние три очные поединка этих клубов неизменно завершались ничейными результатами с одинаковым счетом по 1:1.

    Прогноз и ставка на «Сан-Паулу» — «Коритиба»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.48.

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    На викторию «Коритибы» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.30.

    «Коритиба» ужасно играет в гостях, но в предстоящем противником имеет вполне приемлемую статистику. Так что даже если приезжий клуб и уступит, то голов много не пропустит.

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    «Сан-Паулу» — «Коритиба»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.10.2022. Прогнозы на футбол. «Коритиба» не позволит «Сан-Паулу» много себе забить
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