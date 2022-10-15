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    «Быки» обидят «Старую Даму»

    «РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Бундеслига, 15 октября 2022 года

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    Тимо Вернер
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 19:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Октября 2022 года
    РБ Лейпциг
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» на текущий момент находится на 11 месте. «Быки», учитывая высокую плотность в таблице, постараются исправить эту ситуацию.

    Вот только пропускают лейпцигцы многовато. В 9 матчах в ворота «быков» влетело 13 мячей.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Герта

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    В своем последнем поединке «РБ Лейпциг» сыграл блестяще. На выезде команда одолела «Селтик» (0:2), выбравшись на 2 место в своей группе Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «РБ Лейпциг» крайне сложно противостоит берлинцам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла четыре раза при одной ничьей.

    «Герта»

    Берлинцы проводят очередной невнятный сезон. Нынешнее 14 место давно никого не удивляет.

    Главным бичом команды является реализация. В 9 турах игроки «Герты» забили всего 10 мячей.

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    • Зато свой последний поединок «Герта» может записать себе в актив. «Старой Даме» удалось отобрать очки у сильного «Фрайбурга» (2:2).

    В 9 матчах Бундеслиги берлинцы выиграли лишь один раз. Вообще же, большинство своих матчей команда сводит вничью (5).

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Герты» — за 7.50.

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    «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит берлинцам. «Герта» давненько не знала вкуса побед.

    «Быки» выглядят гораздо мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «РБ Лейпциг» -1.5 с коэффициентом 2.17.

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    «РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» обидят «Старую Даму»
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