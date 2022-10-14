«Арсенал» Дзержинск сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 13:00 мск. «Арсенал» Дзержинск — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Дзержинск

Дзержинцы сражаются за выживание. За 6 туров до конца чемпионата команда пребывает на предпоследнем 15 месте.

Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет всего 5 очков. Вот только с атакой у команды проблемы: всего 16 голов.

Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Арсенал» Дзержинск на выезде сенсационно переиграл «Энергетик-БГУ» (0:1).

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С минчанами команда играет традиционно неудачно. Из четырех поединков проиграно три.

«Минск»

Минчане вполне способны побороться за первую пятерку. Вот только ряд необязательных потерь очков усложняют эту борьбу.

При этом «Минск» забивает весьма исправно. В 24 матчах игроки команды настреляли 36 мячей.

Минувший тур для команды сложился неудачно. На выезде минчане уступили солигорскому «Шахтеру» (2:1).

Да и вообще, команда смотрится монолитно. Ждем от минчан острых атак?!

Прогноз и ставка

На победу «Минска» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 3.88.

«Арсенал» Дзержинск бледно выглядит в атаке.

«Минск» еще не утратил шансы на попадание в первую пятерку .

Минчане неплохо выглядят в атаке, да и «канониры» мотивированы максимально. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.26.