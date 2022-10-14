ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед Салах«Рейнджерс» — «Ливерпуль». Онлайн Казуёси МиураСердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду
  • 21:41
    • «Наполи» обыграл «Аякс» и вышел в 1/8 финала ЛЧ, у Хвичи гол и аассист
  • 21:18
    • Фирмино и Нуньес сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Рейнджерс»
  • 20:54
    • Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов «Барселона» — «Интер»
  • 22:46
    • Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон»
  • 22:14
    • Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Северсталь»
  • 21:55
    • Шкриньяр: Это будет очень трудный матч против «Барселоны»
  • 21:43
    • «Атлетико» и «Брюгге» разошлись миром в 4-м туре Лиге Чемпионов
    Все новости спорта

    Голевой обмен после перерыва

    «Арсенал» Дзержинск — «Минск». Прогноз, ставка (к. 3.26) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Дзержинск — «Минск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Минск»
    «Арсенал» Дзержинск сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 13:00 мск. «Арсенал» Дзержинск — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Октября 2022 года
    Арсенал Дзержинск
  • Дзержинск
    •  Арсенал Дзержинск 13:00 Минск Минск
  • Минск
    •

    «Арсенал» Дзержинск

    Дзержинцы сражаются за выживание. За 6 туров до конца чемпионата команда пребывает на предпоследнем 15 месте.

    Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет всего 5 очков. Вот только с атакой у команды проблемы: всего 16 голов.

    Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Арсенал» Дзержинск на выезде сенсационно переиграл «Энергетик-БГУ» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    С минчанами команда играет традиционно неудачно. Из четырех поединков проиграно три.

    «Минск»

    Минчане вполне способны побороться за первую пятерку. Вот только ряд необязательных потерь очков усложняют эту борьбу.

    При этом «Минск» забивает весьма исправно. В 24 матчах игроки команды настреляли 36 мячей.

  • Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро»
  • Реакция спортивных СМИ на вторую подряд победу «Челси» над «Миланом» в Лиге чемпионов
  • Сегодня

    • Минувший тур для команды сложился неудачно. На выезде минчане уступили солигорскому «Шахтеру» (2:1).

    Да и вообще, команда смотрится монолитно. Ждем от минчан острых атак?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Минска» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 3.88.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Арсенал» Дзержинск бледно выглядит в атаке.

    «Минск» еще не утратил шансы на попадание в первую пятерку.

    Минчане неплохо выглядят в атаке, да и «канониры» мотивированы максимально. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Сармиенто — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Коринтианс — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нант — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» Дзержинск — «Минск»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры