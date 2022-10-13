«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» находится на первом месте в группе Е. «Доностьяррас» набрали 9 очков в трех матчах.
Правда, с результативностью у команды не все в порядке. В трех турах испанский клуб забил только 5 мячей.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Шериф
Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» провел удачно. Дома минимально был обыгран «Вильярреал».
«Реал Сосьедад» наверняка будет активно атаковать. У команды есть все шансы закрепиться на первой позиции.
«Шериф»
Эта команда пока не показывает выдающихся результатов. Тираспольцы пока обыграли только «Омонию».
В своем последнем матче команда добыла победу. «Шериф» на выезде минимально переиграл «Динамо-Ауто».
У тираспольцев есть проблемы с реализацией. Впрочем, в этом поединке гости будут, по большей части, действовать от обороны.
В первой встрече «Шериф» вчистую уступил испанцам (0:2). Более того, в той встрече был удален с поля хавбек Мусса Киабу, которого будет очень не хватать в этом матче.
Прогноз и ставка
На победу «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Шерифа» — за 13.00.
«Доностьяррас» будут максимально активны в атаке. «Шериф» имеет
Гости наверняка постараются продержаться как можно дольше. Наши прогноз и ставка — Победа «Шерифа» или ничья в 1 тайме с коэффициентом 2.07.