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    Продержится ли «Шериф» до перерыва?

    «Реал Сосьедад» — «Шериф». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Шериф»
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    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 13 Октября 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» находится на первом месте в группе Е. «Доностьяррас» набрали 9 очков в трех матчах.

    Правда, с результативностью у команды не все в порядке. В трех турах испанский клуб забил только 5 мячей.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Шериф

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  • 1.235.8014.00Фрибет$40
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    Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» провел удачно. Дома минимально был обыгран «Вильярреал».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Реал Сосьедад» наверняка будет активно атаковать. У команды есть все шансы закрепиться на первой позиции.

    «Шериф»

    Эта команда пока не показывает выдающихся результатов. Тираспольцы пока обыграли только «Омонию».

    В своем последнем матче команда добыла победу. «Шериф» на выезде минимально переиграл «Динамо-Ауто».

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    • У тираспольцев есть проблемы с реализацией. Впрочем, в этом поединке гости будут, по большей части, действовать от обороны.

    В первой встрече «Шериф» вчистую уступил испанцам (0:2). Более того, в той встрече был удален с поля хавбек Мусса Киабу, которого будет очень не хватать в этом матче.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Шерифа» — за 13.00.

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    «Доностьяррас» будут максимально активны в атаке. «Шериф» имеет проблемы в плане реализации.

    Гости наверняка постараются продержаться как можно дольше. Наши прогноз и ставка — Победа «Шерифа» или ничья в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

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    «Реал Сосьедад» — «Шериф»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Продержится ли «Шериф» до перерыва?
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