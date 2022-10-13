«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» находится на первом месте в группе Е. «Доностьяррас» набрали 9 очков в трех матчах.

Правда, с результативностью у команды не все в порядке. В трех турах испанский клуб забил только 5 мячей.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Шериф 1X2Новым игрокам 1.235.8014.00Фрибет$40

Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» провел удачно. Дома минимально был обыгран «Вильярреал».

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«Реал Сосьедад» наверняка будет активно атаковать. У команды есть все шансы закрепиться на первой позиции.

«Шериф»

Эта команда пока не показывает выдающихся результатов. Тираспольцы пока обыграли только «Омонию».

В своем последнем матче команда добыла победу. «Шериф» на выезде минимально переиграл «Динамо-Ауто».

У тираспольцев есть проблемы с реализацией. Впрочем, в этом поединке гости будут, по большей части, действовать от обороны.

В первой встрече «Шериф» вчистую уступил испанцам (0:2). Более того, в той встрече был удален с поля хавбек Мусса Киабу, которого будет очень не хватать в этом матче.

Прогноз и ставка

На победу «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Шерифа» — за 13.00.

«Доностьяррас» будут максимально активны в атаке. «Шериф» имеет проблемы в плане реализации .

Гости наверняка постараются продержаться как можно дольше. Наши прогноз и ставка — Победа «Шерифа» или ничья в 1 тайме с коэффициентом 2.07.