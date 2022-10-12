В среду, 12 октября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета B «Байер» на своем поле сыграет против «Порту». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Байер» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Фармацевты» в двух матчах набрали три очка благодаря победе во втором туре над «Атлетико» (2:0).

На прошлой неделе «Байер» потерпел поражение от «Порту» (0:2) на выезде в третьем туре раунда Лиги чемпионов. Теперь у него три очка и третье место.

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После трех матчей без побед леверкузенцы уволили главного тренера команды Херардо Сеоане, который заменил легендарный экс-футболист Хаби Алонсо.

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Это помогло встряхнуть команду, которая с новым рулевым разгромила «Шальке» (4:0) на своем поле в рамках Бундеслиги.

«Порту»

В Лиге чемпионов «Порту» выступает не лучшим образом. После трех сыгранных матчей в графе очки у команды три балла.

Отставание от лидера квартета «Брюгге» составляет шесть баллов, тогда как остальные команды уступают «Драконам» по дополнительным показателям.

Коллектив и в своем чемпионате выступает не ахти. По итогам девяти туров клуб находится на 2 месте в таблице с отставанием в три очка от лидера «Бенфики».

И все же, на сегодня у коллектива серия из трех побед кряду во всех турнирах, а также серия из четырех матчей без поражений.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.