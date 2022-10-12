«Байер»
«Фармацевты» в двух матчах набрали три очка благодаря победе во втором туре над «Атлетико» (2:0).
На прошлой неделе «Байер» потерпел поражение от «Порту» (0:2) на выезде в третьем туре раунда Лиги чемпионов. Теперь у него три очка и третье место.
Коэффициенты матча Байер — Порту
После трех матчей без побед леверкузенцы уволили главного тренера команды Херардо Сеоане, который заменил легендарный экс-футболист Хаби Алонсо.
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Это помогло встряхнуть команду, которая с новым рулевым разгромила «Шальке» (4:0) на своем поле в рамках Бундеслиги.
«Порту»
В Лиге чемпионов «Порту» выступает не лучшим образом. После трех сыгранных матчей в графе очки у команды три балла.
Отставание от лидера квартета «Брюгге» составляет шесть баллов, тогда как остальные команды уступают «Драконам» по дополнительным показателям.
Коллектив и в своем чемпионате выступает не ахти. По итогам девяти туров клуб находится на 2 месте в таблице с отставанием в три очка от лидера «Бенфики».
И все же, на сегодня у коллектива серия из трех побед кряду во всех турнирах, а также серия из четырех матчей без поражений.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.