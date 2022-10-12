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    Поможет ли приход Хаби Алонсо победить «Порту»?

    «Байер» — «Порту». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Порту»
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    Хаби Алонсо успешно дебютировал у руля «Байера»
    В среду, 12 октября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета B «Байер» на своем поле сыграет против «Порту». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Байер» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 12 Октября 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:00 Порту Порту
  • Порту
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    «Байер»

    «Фармацевты» в двух матчах набрали три очка благодаря победе во втором туре над «Атлетико» (2:0).

    На прошлой неделе «Байер» потерпел поражение от «Порту» (0:2) на выезде в третьем туре раунда Лиги чемпионов. Теперь у него три очка и третье место.

    Коэффициенты матча Байер — Порту

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    После трех матчей без побед леверкузенцы уволили главного тренера команды Херардо Сеоане, который заменил легендарный экс-футболист Хаби Алонсо.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Это помогло встряхнуть команду, которая с новым рулевым разгромила «Шальке» (4:0) на своем поле в рамках Бундеслиги.

    «Порту»

    В Лиге чемпионов «Порту» выступает не лучшим образом. После трех сыгранных матчей в графе очки у команды три балла.

    Отставание от лидера квартета «Брюгге» составляет шесть баллов, тогда как остальные команды уступают «Драконам» по дополнительным показателям.

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  • 05/10/2022

    • Коллектив и в своем чемпионате выступает не ахти. По итогам девяти туров клуб находится на 2 месте в таблице с отставанием в три очка от лидера «Бенфики».

    И все же, на сегодня у коллектива серия из трех побед кряду во всех турнирах, а также серия из четырех матчей без поражений.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Байер» — «Порту»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Поможет ли приход Хаби Алонсо победить «Порту»?
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