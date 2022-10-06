«Мидтьюлланд» на своем поле сыграет против «Фейеноорда» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 22:00 (мск). «Мидтьюлланд» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Митьюлланд»

Результаты хозяев оставляют желать лучшего — две победы в 6 матчах при двух поражениях.

Одно из них команда потерпела в Лиге Европы. Она уступила «Штурму» 0:1. Однако во втором туре ей удалось дома разгромить «Лацио» (5:1) и стать первой в группе.

В чемпионате тоже сейчас не особо клеится. «Мидтьюлланд» победил «Копенгаген» 2:1 и сыграл вничью с «Виборгом» 1:1 и занимает 7 место.

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Справедливости ради, клуб не знает поражений в последних четырех поединках во всех турнирах при двух победах.

«Фейеноорд»

Попав на фаворита группы, «Лацио», «Фейеноорд» хоть и дал бой, но все же проиграл со счетом 2:4. Во втором туре клуб разгромил дома «Штурм» (6:0).

В Эредивизии хозяева идут четвертыми с 17 очками, отставая от лидера АЗ на три пункта.

Перед игрой с нынешним соперником коллектив сыграл вничью с чемпионате с «Неймегеном» (1:1).

В последних двух матчах, которые пришлись на национальное первенство, роттердамцы не смогли выиграть, проиграв и довольствовавшись миром.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Фейеноорд» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.