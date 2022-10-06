«Митьюлланд»
Результаты хозяев оставляют желать лучшего — две победы в 6 матчах при двух поражениях.
Одно из них команда потерпела в Лиге Европы. Она уступила «Штурму» 0:1. Однако во втором туре ей удалось дома разгромить «Лацио» (5:1) и стать первой в группе.
В чемпионате тоже сейчас не особо клеится. «Мидтьюлланд» победил «Копенгаген» 2:1 и сыграл вничью с «Виборгом» 1:1 и занимает 7 место.
Справедливости ради, клуб не знает поражений в последних четырех поединках во всех турнирах при двух победах.
«Фейеноорд»
Попав на фаворита группы, «Лацио», «Фейеноорд» хоть и дал бой, но все же проиграл со счетом 2:4. Во втором туре клуб разгромил дома «Штурм» (6:0).
В Эредивизии хозяева идут четвертыми с 17 очками, отставая от лидера АЗ на три пункта.
Перед игрой с нынешним соперником коллектив сыграл вничью с чемпионате с «Неймегеном» (1:1).
В последних двух матчах, которые пришлись на национальное первенство, роттердамцы не смогли выиграть, проиграв и довольствовавшись миром.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Фейеноорд» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.