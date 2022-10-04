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    Разгромная победа «Барселоны»?!

    «Интер» — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.55 на матч Лиги чемпионов 4 октября 2022 года

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    Роберт Левандовски
    «Интер» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 04 Октября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Интер»

    Миланцы в последних матчах выглядят неважно. Что говорить, если «Интер» проиграл два своих последних матча в Серии А?!

    Да и в Лиге чемпионов дела у итальянцев идут не лучшим образом. В двух матчах набрано всего лишь три очка.

    Коэффициенты матча Интер — Барселона

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    А вот в кадровом плане у команды имеется серьезная пробоина. Точно не сыграет травмированный форвард Ромелу Лукаку.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Интер» исторически неудачно играет с каталонцами. Из пяти последних очных свиданий четыре завершились победами «Барсы».

    «Барселона»

    Команда Хави в нынешнем сезоне смотрится куда более выгодно, чем в сезоне предыдущем. В Примере каталонцы выиграли 6 матчей из семи.

    В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» добыла очередные три очка. Правда, выездная победа над «Мальоркой» получилась минимальной.

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    • Зато наконец-то расцвел в новом клубе Роберт Левандовски. Поляк в 7 матчах чемпионата забил уже 9 мячей.

    В этом поединке «Барселона» явно намеревается, как минимум, разжиться очками. Каталонцы имеют все шансы добыть третью победу к ряду.

    Ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Интера» — за 4.24.

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    «Интер» в последних матчах выглядит бледновато.

    «Барселона» сейчас находится на подъеме.

    Миланцам будет очень не хватать травмированного Лукаку. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.55), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Разгромная победа «Барселоны»?!
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