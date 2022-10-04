«Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Кардифф Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» начал чемпионат довольно многообещающе. 5 место по итогам трех туров выглядело приличным стартом.

После этого валлийский клуб не знал побед пять поединков кряду при трех поражениях и двух ничьих.

Коэффициенты матча Кардифф Сити — Блэкберн Роверс 1X2Новым игрокам 2.503.202.90Фрибет$40

Три тура назад «Ласточки» вернулись на победный путь, обыграв на выезде «Мидлсбро» (3:2).

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Тем не менее, в последних двух турах коллектив снова не выиграл, уступив «Хаддерсфилду» (0:1) и «Бернли» (1:1).

«Блэкберн»

«Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. По итогам 11 сыгранных матчей «Бродяги» идут в зоне плей-офф на шестом месте.

Команда набрала всего 18 очков. При этом у нее разница голов -1: забила 13 раз, а пропустила в свои ворота 14 мячей.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и выигрыш пришелся как раз на прошлый матч.

Помимо игр Чемпионшипа также в этой серии клуб сыграл в Кубке английской Лиги, где одолел на выезде «Брэдфорд Сити» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.