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    Останется ли «Блэкберн» в зоне плей-офф?

    «Кардифф Сити» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Чемпионшип, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Блэкберн»
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    «Блэкберн» идет на 6 месте
    «Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Кардифф Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Октября 2022 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:00 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» начал чемпионат довольно многообещающе. 5 место по итогам трех туров выглядело приличным стартом.

    После этого валлийский клуб не знал побед пять поединков кряду при трех поражениях и двух ничьих.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Блэкберн Роверс

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    Три тура назад «Ласточки» вернулись на победный путь, обыграв на выезде «Мидлсбро» (3:2).

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    Тем не менее, в последних двух турах коллектив снова не выиграл, уступив «Хаддерсфилду» (0:1) и «Бернли» (1:1).

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. По итогам 11 сыгранных матчей «Бродяги» идут в зоне плей-офф на шестом месте.

    Команда набрала всего 18 очков. При этом у нее разница голов -1: забила 13 раз, а пропустила в свои ворота 14 мячей.

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    • В последних семи поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и выигрыш пришелся как раз на прошлый матч.

    Помимо игр Чемпионшипа также в этой серии клуб сыграл в Кубке английской Лиги, где одолел на выезде «Брэдфорд Сити» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Кардифф Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Останется ли «Блэкберн» в зоне плей-офф?
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