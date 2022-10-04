«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити» начал чемпионат довольно многообещающе. 5 место по итогам трех туров выглядело приличным стартом.
После этого валлийский клуб не знал побед пять поединков кряду при трех поражениях и двух ничьих.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Блэкберн Роверс
Три тура назад «Ласточки» вернулись на победный путь, обыграв на выезде «Мидлсбро» (3:2).
Тем не менее, в последних двух турах коллектив снова не выиграл, уступив «Хаддерсфилду» (0:1) и «Бернли» (1:1).
«Блэкберн»
«Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. По итогам 11 сыгранных матчей «Бродяги» идут в зоне плей-офф на шестом месте.
Команда набрала всего 18 очков. При этом у нее разница голов -1: забила 13 раз, а пропустила в свои ворота 14 мячей.
В последних семи поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и выигрыш пришелся как раз на прошлый матч.
Помимо игр Чемпионшипа также в этой серии клуб сыграл в Кубке английской Лиги, где одолел на выезде «Брэдфорд Сити» (2:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.