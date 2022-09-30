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    «Спортинг» выиграет в результативном матче?

    «Спортинг» — «Жил Висенте». Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 30 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Жил Висенте»
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    Педру Гонсалвеш
    Поединок 8-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Жил Висенте» состоится 30 сентября. Начало в 21:00 мск. «Спортинг» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Сентября 2022 года
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    «Спортинг»

    За 7 туров чемпионата «Спортинг» набрала всего 10 очков. Это 3 победы, ничья и 3 поражения. В таблице он идет на 8-й строчке.

    В прошлом туре «львы» проиграли на выезде «Боавиште», пропустив 2 мяча. Игра закончилась со счетом 1:2. Таким образом, дальше двух побед подряд команда успех развить не смогла.

    Коэффициенты матча Спортинг — Жил Висенте

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    Ранее хозяева победили «Эшторил» (2:0) и разгромили дома «Портимоненсе» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Отметим удачные выступления «Спортинга» в Лиге чемпионов. В групповой стадии турнира клуб набрал 6 очков в двух турах и возглавляет группу D.

    «Жил Висенте»

    Гости смогли набрать на один балл меньше и сейчас они занимают 10-е место в таблице. Текущая форма — 6 очков в 5 матчах. За прошедший отрезок сезона команда имеет только две победы.

    Последний раз «Жил Висенте» выигрывал 11 сентября на выезде у «Маритиму» (2:1). Предшествовало этому результату поражение от «Порту» со счетом 0:2.

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    • Последняя игра у «красных» была 17 сентября. Они разошлись результативной ничьей с «Риу Аве». Поединок завершился со счетом 2:2.

    Победа над «Маритиму» стала первым успешным выступлением на выезде в нынешнем сезоне.

    Прогноз и ставка

    «Спортинг» — фаворит с большим отрывом в коэффициентах. Котировки букмекеров составляют 1.31 и 9.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.60.

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    Поражение от «Боавишты» — редкая неудача хозяев, которая только подстегнет их в этом матче. До нее команда выиграла 4 раза подряд с сухим счетом, показывая результативный футбол.

    Стоит ждать результативной встречи с положительным для «Спортинга» исходом.

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    «Спортинг» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» выиграет в результативном матче?
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