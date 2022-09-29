ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции Гарет СаутгейтВыжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту? Джуд БеллингемТрансферный дайджест. 20-26 сентября
  • 23:54
    • Шотландия сыграла вничью с Украиной и вышла в Лигу А, Армения вылетела в Лигу С
  • 23:44
    • Испания вырвала победу у Португалии и выиграла группу А2, Чехия вылетела в Лигу В
  • 00:44
    • Мората: Испания заслуживаем того, чтобы выступить в плей-офф Лиги наций
  • 00:29
    • «Барселона» нацелилась на игрока «Ман Сити» Гюндогана
  • 00:11
    • Абрахам попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтеда»
  • 23:45
    • Сербия уверенно обыграла Норвегию, Швеция и Словения разошлись миром
  • 23:28
    • Бразилия разгромила Тунис в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Прервется ли серия поражений «Ухань Цзалл»?

    «Ухань Цзалл» — «Шицзячжуан». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Китая, 29 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ухань Цзалл» на своем поле сыграет против «Шицзячжуана» в рамках 18-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 29 сентября, начало — 14:30 (мск). «Ухань Цзалл» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ухань Цзалл»

    Эта команда сейчас ходит в середняках лиги ближе к зоне вылета. Текущая турнирная ситуация, конечно, не удовлетворяет амбиции команды.

    «Ухань Цзалл» на данный момент занимает 14 место в таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет шесть очков.

    В минувшем туре «Ухань Цзалл» проиграл. На выезде он не сумел набрать очки с «Чанчунь Ятай», уступив 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у клуба безвыигрышная серия из пяти поединков, которые пришлись на первенство Китая, при трех поражениях в последних трех играх.

    «Шицзячжуан»

    «Шицзячжуан» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 17 матчах 15 очков.

    В отличие от «Ухань Цзалл», у клуба безвыигрышная серия прервалась в прошлом туре победой на выезде над «Ухань Три Таунс» (4:3).

  • Почему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • В чем секрет популярности английской Премьер-лиги?
  • Вчера

    • Прерванная серия составлялась пять поединков, которые пришлись на китайскую Суперлигу, где было три поражения и две ничьей.

    Отставание коллектива от соперника составляет два балла, а отрыв от зоны вылета — четыре очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 4,10, тогда как ничья оценивается в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Аргентина — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сантос — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Цинциннати
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колумбия — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Муньяр — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тим — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Димитров — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вердаско — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  7.48
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ухань Цзалл» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Ухань Цзалл»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры