«Ухань Цзалл» на своем поле сыграет против «Шицзячжуана» в рамках 18-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 29 сентября, начало — 14:30 (мск). «Ухань Цзалл» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ухань Цзалл»

Эта команда сейчас ходит в середняках лиги ближе к зоне вылета. Текущая турнирная ситуация, конечно, не удовлетворяет амбиции команды.

«Ухань Цзалл» на данный момент занимает 14 место в таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет шесть очков.

В минувшем туре «Ухань Цзалл» проиграл. На выезде он не сумел набрать очки с «Чанчунь Ятай», уступив 0:2.

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На сегодня у клуба безвыигрышная серия из пяти поединков, которые пришлись на первенство Китая, при трех поражениях в последних трех играх.

«Шицзячжуан»

«Шицзячжуан» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 17 матчах 15 очков.

В отличие от «Ухань Цзалл», у клуба безвыигрышная серия прервалась в прошлом туре победой на выезде над «Ухань Три Таунс» (4:3).

Прерванная серия составлялась пять поединков, которые пришлись на китайскую Суперлигу, где было три поражения и две ничьей.

Отставание коллектива от соперника составляет два балла, а отрыв от зоны вылета — четыре очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех хозяев поля оценивается в 4,10, тогда как ничья оценивается в 3,70.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.