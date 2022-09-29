«Ухань Цзалл»
Эта команда сейчас ходит в середняках лиги ближе к зоне вылета. Текущая турнирная ситуация, конечно, не удовлетворяет амбиции команды.
«Ухань Цзалл» на данный момент занимает 14 место в таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет шесть очков.
В минувшем туре «Ухань Цзалл» проиграл. На выезде он не сумел набрать очки с «Чанчунь Ятай», уступив 0:2.
На сегодня у клуба безвыигрышная серия из пяти поединков, которые пришлись на первенство Китая, при трех поражениях в последних трех играх.
«Шицзячжуан»
«Шицзячжуан» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 17 матчах 15 очков.
В отличие от «Ухань Цзалл», у клуба безвыигрышная серия прервалась в прошлом туре победой на выезде над «Ухань Три Таунс» (4:3).
Прерванная серия составлялась пять поединков, которые пришлись на китайскую Суперлигу, где было три поражения и две ничьей.
Отставание коллектива от соперника составляет два балла, а отрыв от зоны вылета — четыре очка.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех хозяев поля оценивается в 4,10, тогда как ничья оценивается в 3,70.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.