«Патронато» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 1/4 финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 01:00 мск. «Патронато» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Патронато»

«Патронато» в чемпионате Аргентины скромно восседает в районе экватора турнирной таблицы — на 12 месте.

«Патронато» весьма успешно атакует. В 21 матче команда сумела отличиться 25 раз.

В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Патронато» на выезде уступил «Дефенсе и Хустисии» (2:1).

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«Патронато» исторически сложно играет с «Ривер Плейтом». Из пяти последних поединков команда проиграла четырежды.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 6 место в таблице видится весьма скромным результатом.

Команда имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. В 21 матче пропущено уже 18 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Ривер Плейт» вновь разочаровал игрой и результатом. Дома команда минимально уступила «Тальересу».

Вообще же команда не дружит со стабильностью, чередуя неплохие поединки с откровенно провальными.

Прогноз и ставка

На победу «Ривер Плейта» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Патронато» — за 6.25.

«Патронато» крайне неудачно противостоит «Ривер Плейту» .

«Ривер Плейт» не балует стабильностью результатов.

Гости постараются как можно плотнее приблизиться к группе лидеров, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.