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    «Ривер Плейт» начнет без увертюр

    «Патронато» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Аргентины, 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Патронато» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт»
    «Патронато» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 1/4 финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 01:00 мск. «Патронато» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 02 Октября 2022 года
    Патронато
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    «Патронато»

    «Патронато» в чемпионате Аргентины скромно восседает в районе экватора турнирной таблицы — на 12 месте.

    «Патронато» весьма успешно атакует. В 21 матче команда сумела отличиться 25 раз.

    В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Патронато» на выезде уступил «Дефенсе и Хустисии» (2:1).

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    «Патронато» исторически сложно играет с «Ривер Плейтом». Из пяти последних поединков команда проиграла четырежды.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 6 место в таблице видится весьма скромным результатом.

    Команда имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. В 21 матче пропущено уже 18 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Ривер Плейт» вновь разочаровал игрой и результатом. Дома команда минимально уступила «Тальересу».

    Вообще же команда не дружит со стабильностью, чередуя неплохие поединки с откровенно провальными.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ривер Плейта» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Патронато» — за 6.25.

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    «Патронато» крайне неудачно противостоит «Ривер Плейту».

    «Ривер Плейт» не балует стабильностью результатов.

    Гости постараются как можно плотнее приблизиться к группе лидеров, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Патронато» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» начнет без увертюр
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