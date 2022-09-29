«Патронато»
«Патронато» в чемпионате Аргентины скромно восседает в районе экватора турнирной таблицы — на 12 месте.
«Патронато» весьма успешно атакует. В 21 матче команда сумела отличиться 25 раз.
В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Патронато» на выезде уступил «Дефенсе и Хустисии» (2:1).
«Патронато» исторически сложно играет с «Ривер Плейтом». Из пяти последних поединков команда проиграла четырежды.
«Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 6 место в таблице видится весьма скромным результатом.
Команда имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. В 21 матче пропущено уже 18 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Ривер Плейт» вновь разочаровал игрой и результатом. Дома команда минимально уступила «Тальересу».
Вообще же команда не дружит со стабильностью, чередуя неплохие поединки с откровенно провальными.
Прогноз и ставка
На победу «Ривер Плейта» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Патронато» — за 6.25.
«Патронато»
«Ривер Плейт» не балует стабильностью результатов.
Гости постараются как можно плотнее приблизиться к группе лидеров, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.