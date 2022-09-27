Греция на своем поле сыграет против сборной Северной Ирландии в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Греция — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Это единственная группа Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в четырех стартовых матчах.

Причем Греция забила 7 мячей и только раз пропустила в пяти поединках данной стадии турнира.

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Предыдущий поединок в турнире команде не удался. Греки проиграли на своем поле Кипру с результатом 0:1.

Все прогнозы на Лигу наций

До этого поражения коллектив потерпел поражения в четырех матчах кряду, которые пришлись как раз на Лигу наций.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии занимает предпоследнее место в группе, набрав в пяти матчах пять очков.

Сейчас главная задача североирландцев заключается в том, чтобы не свалиться в Лигу D. За тур до завершения группового этапа они опережают Кипр лишь по дополнительным показателям.

В прошлом туре Ольстер вовремя победил на своем поле Косово (2:1) и сохранил неплохие шансы остаться в третьем дивизионе.

До этого команда не выигрывала в пяти поединках во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.