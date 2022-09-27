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    Удержится ли в дивизионе C Северная Ирландия?

    Греция — Северная Ирландия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига Наций — Лига C, 27 сентября 2022 года

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    Северная Ирландия занимает третье место в группе
    Греция на своем поле сыграет против сборной Северной Ирландии в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Греция — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 27 Сентября 2022 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 21:45 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • Лига наций УЕФА. C2
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    Греция

    Это единственная группа Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в четырех стартовых матчах.

    Причем Греция забила 7 мячей и только раз пропустила в пяти поединках данной стадии турнира.

    Коэффициенты матча Греция — Северная Ирландия

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    Предыдущий поединок в турнире команде не удался. Греки проиграли на своем поле Кипру с результатом 0:1.

    Все прогнозы на Лигу наций

    До этого поражения коллектив потерпел поражения в четырех матчах кряду, которые пришлись как раз на Лигу наций.

    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии занимает предпоследнее место в группе, набрав в пяти матчах пять очков.

    Сейчас главная задача североирландцев заключается в том, чтобы не свалиться в Лигу D. За тур до завершения группового этапа они опережают Кипр лишь по дополнительным показателям.

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    • В прошлом туре Ольстер вовремя победил на своем поле Косово (2:1) и сохранил неплохие шансы остаться в третьем дивизионе.

    До этого команда не выигрывала в пяти поединках во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

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    Греция — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли в дивизионе C Северная Ирландия?
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