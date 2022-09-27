Греция
Это единственная группа Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в четырех стартовых матчах.
Причем Греция забила 7 мячей и только раз пропустила в пяти поединках данной стадии турнира.
Коэффициенты матча Греция — Северная Ирландия
Предыдущий поединок в турнире команде не удался. Греки проиграли на своем поле Кипру с результатом 0:1.
До этого поражения коллектив потерпел поражения в четырех матчах кряду, которые пришлись как раз на Лигу наций.
Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии занимает предпоследнее место в группе, набрав в пяти матчах пять очков.
Сейчас главная задача североирландцев заключается в том, чтобы не свалиться в Лигу D. За тур до завершения группового этапа они опережают Кипр лишь по дополнительным показателям.
В прошлом туре Ольстер вовремя победил на своем поле Косово (2:1) и сохранил неплохие шансы остаться в третьем дивизионе.
До этого команда не выигрывала в пяти поединках во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.