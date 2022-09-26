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    Выиграет ли Венгрия группу?

    Венгрия — Италия. Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Лига наций, 26 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Италия
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    Адам Салаи
    Поединок заключительного 6-го тура Лиги наций А группы 3 между Венгрией и Италией состоится в Будапеште 26 сентября. Начало в 21:45 по мск. Венгрия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 26 Сентября 2022 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 21:45 Италия Италия
  • Рим
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    Венгрия

    Венгры превзошли себя полностью. В таком сложном квартете команда занимает первое место и у нее есть все шансы попасть в плей-офф. Для этого нужно всего лишь сыграть вничью.

    Венгрия набрала 10 очков и даже в случае ничейного исхода она сохранит лидерство. С другой стороны, есть мотивация продолжить серию побед. Ранее хозяевам удалось обуздать Англию (4:0) и Германию (1:0).

    Коэффициенты матча Венгрия — Италия

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    «Волшебные мадьяры» имеют наименьшее количество пропущенных мячей в в квартете (3). Неудивительно, ведь за 8 игр стало понятно, что венгры наладили свою оборону. Только в 7 из 8 встреч они пропустили 2 мяча.

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    Для Венгрии выход в плей-офф очень важен. Ведь она не попала на мундиаль. Для нее это своего рода отдушина.

    Италия

    Итальянцев устроит только победа, которых у нее только две в этом розыгрыше. Сейчас «лазурная команда» имеет 8 пунктов и ничья никак не сыграет ей на руку.

    В прошлом туре подопечные Манчини обыграли англичан со счетом 1:0, прервав серию из двух матчей без побед, в которой они проиграли Германии 2:5 и сыграли вничью с английской командой (0:0).

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    • Италия — худшая команда группы по выездам. Она на последнем месте за счет разницы мячей, которая составляет -3 (2:5). В целом же у гостей 6 забитых и 7 пропущенных. То есть больше всего пропущено на выезде.

    Итальянцы сенсационно не попали на ЧМ, и если не удастся обойти венгров, то это будет полный провал.

    Прогноз и ставка

    Основные котировки у букмекеров следующие: 4.20 победа Венгрии, 3.50 ничья и 1.94 победа Италии.

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    Италия неудачно играет на выезде. Она хоть и выиграла в прошлый раз 2:1, но теперь ей придется выступить против мотивированной команды на ее поле.

    Учитывая последние успехи Венгрии, стоит обратить внимание на исход «1Х» за 1.91.

    Также очень вероятно, что много голов забито не будет, так как очень многое стоит на кону. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.73.

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    Венгрия — Италия: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Венгрия группу?
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