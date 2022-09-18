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    «Эвертон» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига Чемпионов, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» выиграл два последних матча
    18 сентября в рамках 8-го тура АПЛ пройдет матч, в котором «Эвертон» на своем стадионе сыграет с «Вест Хэмом». Матч начнется в 16:15 по мск. «Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 16:15 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Эвертон»

    «Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.

    В новом первенстве «ириски» пока также находятся в нижней части турнирной таблицы, еще не выиграв ни одной игры за 6 туров. У них в активе четыре мировые и два поражения.

    Коэффициенты матча Эвертон — Вест Хэм

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    Причем обе неудачи у «синих» было еще на старте сезона, уступив дома 0:1 «Челси» и 1:2 в гостях «Астон Вилле».

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    После чего они не знают горечи поражений, четырежды сыграв вничью в АПЛ и одолев в Кубке лиги скромный «Флитвуд» 1:0.

    «Вест Хэм»

    Матчи 7-го тура английской Премьер-лиги были перенесены. «Вест Хэм» свою игру должен был провести против «Ньюкасла».

    Новая дата о проведении поединка будет объявлена позже.

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    • «Молотобойцы» в турнирной таблице АПЛ занимают 18 место. Это зона вылета. У них в активе 4 очка. Всего одна ничья может спасти лондонский клуб от вылета в низшие лиги АПЛ.

    На этой неделе кларетовые обыграли в Лиге конференций датский «Силькеборг» (3:2), что стало их второй победой кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

    Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Чья серия прервется?
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