18 сентября в рамках 8-го тура АПЛ пройдет матч, в котором «Эвертон» на своем стадионе сыграет с «Вест Хэмом». Матч начнется в 16:15 по мск. «Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.

В новом первенстве «ириски» пока также находятся в нижней части турнирной таблицы, еще не выиграв ни одной игры за 6 туров. У них в активе четыре мировые и два поражения.

Коэффициенты матча Эвертон — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 2.903.302.45Фрибет$40

Причем обе неудачи у «синих» было еще на старте сезона, уступив дома 0:1 «Челси» и 1:2 в гостях «Астон Вилле».

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После чего они не знают горечи поражений, четырежды сыграв вничью в АПЛ и одолев в Кубке лиги скромный «Флитвуд» 1:0.

«Вест Хэм»

Матчи 7-го тура английской Премьер-лиги были перенесены. «Вест Хэм» свою игру должен был провести против «Ньюкасла».

Новая дата о проведении поединка будет объявлена позже.

«Молотобойцы» в турнирной таблице АПЛ занимают 18 место. Это зона вылета. У них в активе 4 очка. Всего одна ничья может спасти лондонский клуб от вылета в низшие лиги АПЛ.

На этой неделе кларетовые обыграли в Лиге конференций датский «Силькеборг» (3:2), что стало их второй победой кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.