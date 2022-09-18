«Эвертон»
«Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.
В новом первенстве «ириски» пока также находятся в нижней части турнирной таблицы, еще не выиграв ни одной игры за 6 туров. У них в активе четыре мировые и два поражения.
Коэффициенты матча Эвертон — Вест Хэм
Причем обе неудачи у «синих» было еще на старте сезона, уступив дома 0:1 «Челси» и 1:2 в гостях «Астон Вилле».
После чего они не знают горечи поражений, четырежды сыграв вничью в АПЛ и одолев в Кубке лиги скромный «Флитвуд» 1:0.
«Вест Хэм»
Матчи 7-го тура английской Премьер-лиги были перенесены. «Вест Хэм» свою игру должен был провести против «Ньюкасла».
Новая дата о проведении поединка будет объявлена позже.
«Молотобойцы» в турнирной таблице АПЛ занимают 18 место. Это зона вылета. У них в активе 4 очка. Всего одна ничья может спасти лондонский клуб от вылета в низшие лиги АПЛ.
На этой неделе кларетовые обыграли в Лиге конференций датский «Силькеборг» (3:2), что стало их второй победой кряду.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.
Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.