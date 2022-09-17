«Тоттенхэм» в 8-м туре английской Премьер-лиги на своем поле примет «Лестер». Встреча, которая пройдет 17 сентября, начнется в 19:30 по мск. «Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в минувшем чемпионате Англии финишировал на четвертой строке, тем самым добыв билет в розыгрыш Лиги чемпионов сразу в групповую стадию.

Причем «шпоры» путевку в самый главный еврокубок заработали благодаря блестящей концовке, выиграв четыре игры из пяти последних при одном мировом исходе.

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В текущем первенстве лондонцы выступают пока превосходно, выиграв четыре игры при двух мировых и идут третьими, уступая лидеру всего очко. В последней игре чемпионате они на своем поле переиграли «Фулхэм» 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

После этого «Тоттенхэм» провел две игры Лиги чемпионов, где сперва на своем поле одолел «Марсель» 2:0, после чего с таким же счетом уступил в Лиссабоне «Спортингу».

«Лестер»

«Лестер» прошлый чемпионат Англии завершил на восьмой строке в турнирной таблице и не смог добыть билет в европейские кубковые турниры.

Текущее же первенство «лисы» пока проваливают, замыкая с одним зачетным пунктом турнирную таблицу. Этот балл они набрали еще на старте сезона, поделив очки дома с «Брентфордом» 0:0.

После этого коллектив потерпел пять поражений подряд в рамках АПЛ. Правда, в этот неудачный период он не забил только в одном поединке. В своей последней игре «Лестер» был разгромлен на выезде «Брайтоном» со счетом 2:5.

У команды в рамках чемпионата Англии только одна выездная виктория за прошедшие десять встреч при трех мировых исходах и аж шести проигрышах.

За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза верх брали «шпоры» и раз сильнее были «лисы». Причем в четырех случаях матч носил верховой характер.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.50.

На викторию «Лестера» дают — 6.75, ничья оценена — в 4.98.

У «Тоттенхама» сильная линия атаки, а у «Лестера» очень дырявая оборона, но и в нападении «лисы» что-то могут. В общем, здесь много указывает на верховой матч.