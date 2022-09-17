В субботу, 17 сентября, «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Борнмута» в 8-м туре английской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

В минувшем сезоне «Ньюкасл» сумел усилить состав, укрепив каждую из линий. Однако финишировать смог только на 11 строке в турнирке, правда, второй круг провел значительно лучше первого.

В текущем же сезоне подопечные Эдди Хоу после шести проведенных встреч набрали семь баллов и идут в серединке турнирной таблицы. Коллектив по разу уступал и побеждал, а также четыре встречи свел вничью.

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Начали «сороки» с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой стоит выделить домашнюю мировую с «Ман Сити» 3:3. В последующих же двух поединках они проиграли на выезде 1:2 «Ливерпулю» и поделили на своем поле очки с «Кристал Пэлас» 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

Отметим, что еще с учетом прошлого сезона у «Ньюкасла» в рамках АПЛ 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории и три мировых исхода.

«Борнмут»

«Борнмут» по итогам прошедшего сезона смог добыть билет в элиту английского футбола. В Чемпионшипе он стартовал на второй позиции, совсем немного отстав от победителя.

После шести матчей в текущем первенстве «вишни» набрали те же семь баллов, но идут на пару строк ниже предстоящего противника. Клуб добился двух выигрышей, раз сыграл вничью и трижды уступал.

Причем все три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля». В минувшем туре Премьер-лиги коллектив по-волевому на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

В этом чемпионате «Борнмут» провел пока только три игры вне родных стен, дважды проиграв всухую в них и добившись одной виктории.

В пяти последних очных встречах этих клубов трижды сильнее был «Ньюкасл» и еще два матча победителя не определили.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.50.

На викторию «Борнмута» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.68.

«Ньюкасл» по все параметрам сильнее «Борнмута», да и играет дома. Так что ставим здесь на уверенную викторию «сорок».