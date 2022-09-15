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    «Ренн» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Фенербахче»
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    Бенжамен Бурижо
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 15 Сентября 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Ренн»

    «Ренн» начал групповой этап Лиги Европы ударно. На выезде был обыгран «АЕК Ларнака» (1:2).

    В своем чемпионате команда также стартовала неплохо. «Ренн» идет на 6 месте, но явно настроен на попадание в Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Ренн — Фенербахче

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  • 1.703.805.10Фрибет$40
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    Минувший тур команда провела сверхудачно. Бретонцы дома буквально смели с газона «Осер» (5:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Ренн» наверняка будет активно атаковать. Французы смотрятся выгодно, тем паче, за них и фактор родных стен.

    «Фенербахче»

    Стамбульцы также добыли три очка в первом туре. «Фенербахче» в концовке вырвал победу над киевским «Динамо» (2:1).

    А вот в турецкой Суперлиге команда стартовала не столь мощно. В 5 матчах набрано всего 10 очков.

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    • Причем атака команды действует весьма результативно. В 5 матчах чемпионата Турции забито 15 мячей.

    В этом поединке «Фенербахче» явно не будет отсиживаться в тылах. Состав у стамбульцев крепкий и амбициозный.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Фенербахче» — за 5.45.

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    «Ренн» не лучшим образом обороняется.

    «Фенербахче» прекрасно выглядит в атаке.

    Оборона хозяев слишком часто ошибается. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» или ничья с коэффициентом 2.26.

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    «Ренн» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Бретонцам победы не видать?!
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