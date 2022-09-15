«Ренн» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» начал групповой этап Лиги Европы ударно. На выезде был обыгран «АЕК Ларнака» (1:2).

В своем чемпионате команда также стартовала неплохо. «Ренн» идет на 6 месте, но явно настроен на попадание в Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Ренн — Фенербахче 1X2Новым игрокам 1.703.805.10Фрибет$40

Минувший тур команда провела сверхудачно. Бретонцы дома буквально смели с газона «Осер» (5:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

«Ренн» наверняка будет активно атаковать. Французы смотрятся выгодно, тем паче, за них и фактор родных стен.

«Фенербахче»

Стамбульцы также добыли три очка в первом туре. «Фенербахче» в концовке вырвал победу над киевским «Динамо» (2:1).

А вот в турецкой Суперлиге команда стартовала не столь мощно. В 5 матчах набрано всего 10 очков.

Причем атака команды действует весьма результативно. В 5 матчах чемпионата Турции забито 15 мячей.

В этом поединке «Фенербахче» явно не будет отсиживаться в тылах. Состав у стамбульцев крепкий и амбициозный.

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Фенербахче» — за 5.45.

«Ренн» не лучшим образом обороняется.

«Фенербахче» прекрасно выглядит в атаке .

Оборона хозяев слишком часто ошибается. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» или ничья с коэффициентом 2.26.