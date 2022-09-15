«Ренн»
«Ренн» начал групповой этап Лиги Европы ударно. На выезде был обыгран «АЕК Ларнака» (1:2).
В своем чемпионате команда также стартовала неплохо. «Ренн» идет на 6 месте, но явно настроен на попадание в Лигу чемпионов.
Коэффициенты матча Ренн — Фенербахче
Минувший тур команда провела сверхудачно. Бретонцы дома буквально смели с газона «Осер» (5:0).
«Ренн» наверняка будет активно атаковать. Французы смотрятся выгодно, тем паче, за них и фактор родных стен.
«Фенербахче»
Стамбульцы также добыли три очка в первом туре. «Фенербахче» в концовке вырвал победу над киевским «Динамо» (2:1).
А вот в турецкой Суперлиге команда стартовала не столь мощно. В 5 матчах набрано всего 10 очков.
Причем атака команды действует весьма результативно. В 5 матчах чемпионата Турции забито 15 мячей.
В этом поединке «Фенербахче» явно не будет отсиживаться в тылах. Состав у стамбульцев крепкий и амбициозный.
Прогноз и ставка
На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Фенербахче» — за 5.45.
«Ренн» не лучшим образом обороняется.
«Фенербахче»
Оборона хозяев слишком часто ошибается. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» или ничья с коэффициентом 2.26.