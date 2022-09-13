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    Матч за первую строчку в группе будет результативным

    «Спортинг» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Лига Чемпионов, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Тоттенхэм»
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    Гарри Кейн
    «Спортинг» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 13 сентября, начало — 19:45 (мск). «Спортинг» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 13 Сентября 2022 года
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    «Спортинг»

    «Львы» представляют чемпионат Португалии, в котором на данный момент, после 6-ти сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице набрав 10 очков. Команда смогла забить соперникам 12 голов, а пропустила — 8.

    В последних двух турах родного чемпионата «Спортинг» смог реабилитироваться и добыл две уверенные победы над такими соперниками как «Эшторил», переиграв его со счетом 0:2 и «Портимоненси», которого разгромил со счетом 4:0.

    Коэффициенты матча Спортинг — Тоттенхэм

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    А до этого у португальской команды в двух турах подряд игра не задавалась и они без шансов проиграли «Порту» со счетом 3:0 и «Шавишу» со счетом 0:2.

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    А в первом матче группового этапа «Спортинг» встречался с немецким «Айнтрахтом» и португальцы смогли разгромить соперника на его поле со счетом 0:3, забив все голы во втором тайме.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» отлично начали новый сезон и в данный момент занимают третье место в турнирной таблице АПЛ набрав 14 очков, расположившийся выше «Ман Сити» имеет такое же количество баллов, а «Арсенал» на 1 балл больше.

    В Английской Премьер-Лиге «Тоттенхэм» в новом сезоне еще не знал поражений. «Шпоры» лишь дважды потеряли очки в матчах с «Вест Хэмом» (1:1) и «Челси» (2:2), не определив сильнейшего соперники разошлись ничейными результатами.

    А в остальных поединках «Тоттенхэм» без особых усилий оказался сильнее «Фулхэма» (2:1), «Ноттингема Фореста» (0:2), «Вулверхэмптона» (1:0) и «Саутгемптона» (4:1).

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    • «Тоттенхэм» так же начал с победы свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов, соперником англичан был французский «Марсель», которого они уверенно обыграли на своем поле со счетом 2:0. Но стоит заметить, что два гола «шпоры» забили во втором тайме, когда французы остались играть в меньшинстве.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спортинга» в этом матче можно поставить за 3.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Тоттенхэма» — за 2.03.

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    Прогноз — Встречаются два лидеры группы D на данный момент, поэтому от победы в матче будет зависеть то, кто же займет первую строчку в турнирной таблице. Обе команды очень атакующие, но так же и имеют погрешности в обороне так что нас ждет результативный поединок.

    Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.90.

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    «Спортинг» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. Матч за первую строчку в группе будет результативным
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