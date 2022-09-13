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    «Марсель» будет торопиться

    «Марсель» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, Лига чемпионов, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Айнтрахт» Ф
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    Алексис Санчес
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 13 Сентября 2022 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
    •  Марсель 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Марсель»

    Марсельцы прекрасно стартовали в Лиге 1. Команда делит лидерство с ПСЖ, набрав по 19 очков в 7 матчах.

    Причем минувший тур для команды вновь получился продуктивным. «Марсель» дома переиграл «Лилль» (2:1).

    Коэффициенты матча Марсель — Айнтрахт Ф

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    Зато у марсельцев в строю все сильнейшие. Главным образом, опытнейший Димитри Пайе, способный сделать разницу в атаке.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Марсель» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, после поражения в стартовом туре Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» (2:0).

    «Айнтрахт» Ф

    Франкфуртцы в Бундеслиге явно не радуют результатами. Всего лишь 11 место по итогам 6 туров явно не устраивает болельщиков клуба.

    В минувшем туре чемпионата «Айнтрахт» Ф вновь проиграл. Дома команда минимально уступила «Вольфсбургу».

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    • Причем атака команды действует довольно результативно. 11 мячей в 6 матчах — явно не самый слабый показатель.

    В стартовом туре Лиги чемпионов команда проиграла. Дома немцы были разгромлены «Спортингом» (0:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Айнтрахта» Ф — за 4.22.

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    «Марсель» сейчас выглядит весьма прилично.

    Немцы многовато пропускают в свои ворота.

    Хозяева наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки немцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.43.

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    «Марсель» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» будет торопиться
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