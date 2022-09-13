«Марсель»
Марсельцы прекрасно стартовали в Лиге 1. Команда делит лидерство с ПСЖ, набрав по 19 очков в 7 матчах.
Причем минувший тур для команды вновь получился продуктивным. «Марсель» дома переиграл «Лилль» (2:1).
Коэффициенты матча Марсель — Айнтрахт Ф
Зато у марсельцев в строю все сильнейшие. Главным образом, опытнейший Димитри Пайе, способный сделать разницу в атаке.
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«Марсель» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, после поражения в стартовом туре Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» (2:0).
«Айнтрахт» Ф
Франкфуртцы в Бундеслиге явно не радуют результатами. Всего лишь 11 место по итогам 6 туров явно не устраивает болельщиков клуба.
В минувшем туре чемпионата «Айнтрахт» Ф вновь проиграл. Дома команда минимально уступила «Вольфсбургу».
Причем атака команды действует довольно результативно. 11 мячей в 6 матчах — явно не самый слабый показатель.
В стартовом туре Лиги чемпионов команда проиграла. Дома немцы были разгромлены «Спортингом» (0:3).
Прогноз и ставка
На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Айнтрахта» Ф — за 4.22.
«Марсель» сейчас выглядит весьма прилично.
Немцы
Хозяева наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки немцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.43.