«Марсель» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Марсельцы прекрасно стартовали в Лиге 1. Команда делит лидерство с ПСЖ, набрав по 19 очков в 7 матчах.

Причем минувший тур для команды вновь получился продуктивным. «Марсель» дома переиграл «Лилль» (2:1).

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Зато у марсельцев в строю все сильнейшие. Главным образом, опытнейший Димитри Пайе, способный сделать разницу в атаке.

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«Марсель» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, после поражения в стартовом туре Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» (2:0).

«Айнтрахт» Ф

Франкфуртцы в Бундеслиге явно не радуют результатами. Всего лишь 11 место по итогам 6 туров явно не устраивает болельщиков клуба.

В минувшем туре чемпионата «Айнтрахт» Ф вновь проиграл. Дома команда минимально уступила «Вольфсбургу».

Причем атака команды действует довольно результативно. 11 мячей в 6 матчах — явно не самый слабый показатель.

В стартовом туре Лиги чемпионов команда проиграла. Дома немцы были разгромлены «Спортингом» (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Айнтрахта» Ф — за 4.22.

«Марсель» сейчас выглядит весьма прилично.

Немцы многовато пропускают в свои ворота .

Хозяева наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки немцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.43.