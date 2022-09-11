«Краснодар-2»
Кубанская молодежь выглядит прилично. Краснодарцы обитают в районе экватора турнирной таблицы.
«Краснодар-2» на текущий момент находится на 10 месте. Однако с атакой у «бычков» имеются проблемы — всего 7 забитых мячей в 8 матчах.
Минувший тур для команды сложился отлично. «Краснодар-2» на выезде переиграл «Родину» (1:2).
«Краснодар-2» наверняка постарается дать бой красноярцам. Тем паче, «бычки» из 4 последних очных встреч выиграли в двух.
«Енисей»
Красноярцы явно настроены на повышение в классе. Сейчас команда занимает 5 место в таблице.
«Енисей» имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 матчах команда пропустила уже 11 мячей.
В предыдущем туре «Енисей» снова провел неуверенный поединок. Дома команда не смогла одолеть «СКА-Хабаровск» (1:1).
В этом поединке «Енисей» наверняка сыграет в атакующей манере. Тем паче, забивать у команды получается — 12 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Енисея» в этом матче можно поставить за 2.34, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Краснодара-2» — за 3.09.
«Краснодар-2» в последних матчах выглядит не лучшим образом.
«Енисей»
Более опытные красноярцы наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.34.