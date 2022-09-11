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    «Енисей» расправится с «бычками»

    «Краснодар-2» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, Первая лига, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Енисей»
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    «Енисей»
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 18:00 мск. «Краснодар-2» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 11 Сентября 2022 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ — Первая лига
    •  Краснодар-2 18:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Краснодар-2»

    Кубанская молодежь выглядит прилично. Краснодарцы обитают в районе экватора турнирной таблицы.

    «Краснодар-2» на текущий момент находится на 10 месте. Однако с атакой у «бычков» имеются проблемы — всего 7 забитых мячей в 8 матчах.

    Минувший тур для команды сложился отлично. «Краснодар-2» на выезде переиграл «Родину» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Краснодар-2» наверняка постарается дать бой красноярцам. Тем паче, «бычки» из 4 последних очных встреч выиграли в двух.

    «Енисей»

    Красноярцы явно настроены на повышение в классе. Сейчас команда занимает 5 место в таблице.

    «Енисей» имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 матчах команда пропустила уже 11 мячей.

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    • В предыдущем туре «Енисей» снова провел неуверенный поединок. Дома команда не смогла одолеть «СКА-Хабаровск» (1:1).

    В этом поединке «Енисей» наверняка сыграет в атакующей манере. Тем паче, забивать у команды получается — 12 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Енисея» в этом матче можно поставить за 2.34, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Краснодара-2» — за 3.09.

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    «Краснодар-2» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

    «Енисей» не проигрывает уже почти месяц.

    Более опытные красноярцы наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.34.

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    «Краснодар-2» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» расправится с «бычками»
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