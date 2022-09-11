«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 18:00 мск. «Краснодар-2» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

Кубанская молодежь выглядит прилично. Краснодарцы обитают в районе экватора турнирной таблицы.

«Краснодар-2» на текущий момент находится на 10 месте. Однако с атакой у «бычков» имеются проблемы — всего 7 забитых мячей в 8 матчах.

Минувший тур для команды сложился отлично. «Краснодар-2» на выезде переиграл «Родину» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Краснодар-2» наверняка постарается дать бой красноярцам. Тем паче, «бычки» из 4 последних очных встреч выиграли в двух.

«Енисей»

Красноярцы явно настроены на повышение в классе. Сейчас команда занимает 5 место в таблице.

«Енисей» имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 8 матчах команда пропустила уже 11 мячей.

В предыдущем туре «Енисей» снова провел неуверенный поединок. Дома команда не смогла одолеть «СКА-Хабаровск» (1:1).

В этом поединке «Енисей» наверняка сыграет в атакующей манере. Тем паче, забивать у команды получается — 12 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Енисея» в этом матче можно поставить за 2.34, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Краснодара-2» — за 3.09.

«Краснодар-2» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

«Енисей» не проигрывает уже почти месяц .

Более опытные красноярцы наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.34.