Матч 6 тура Серии А между «Наполи» и «Специей» состоится 10 сентября в Неаполе. Начало в 16:00 мск. «Наполи» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Неаполитанцы» находятся в прекрасной форме и в очень хорошем настроении. Подопечные Спаллетти одержали пару важных побед.

Во-первых, «Наполи» выиграл у «Лацио» (2:1) в прошлом туре. Во-вторых, «адзурри» разгромили «Ливерпуль» в 1 туре групповой стадии Лиги чемпионов. После таких результатов хозяева наверняка на эмоциональном подъеме и жаждут продлить серию.

Коэффициенты матча Наполи — Специя 1X2Новым игрокам 1.275.9010.50Фрибет$40

Хвича Кварацхелия также находится в отличной форме. Он имеет 4+1 по системе «гол+пас». В игре с «Ливерпулем» игрок отметился голевой передачей.

Все прогнозы на Серию А

«Наполи» не проигрывает дома 5 матчей подряд, имея 4 победы и ничью. В таблице Серии А клуб занимает 2 место с 11 баллами.

«Специя»

Гости не удивляют и не радуют результатами. Они не побеждали в чемпионате на протяжении четырех выступлений. Серия состоит из двух поражений и двух ничьих.

Она началась с поражения от «Интера» (0:3). Затем команда сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2), проиграла «Ювентусу» (0:2) и разошлась миром с «Болоньей» (2:2).

В турнирной таблице «Специя» располагается на 14 позиции. У нее всего 5 набранных очков за 5 туров.

«Специя» проиграла все два стартовых гостевых матча в сезоне. Это были выезды в Турин к «Юве» и в Милан к «Интеру».

Прогноз и ставка

«Специя» не выдержала противостояний с «Ювентусом» и «Интером», а «Наполи» сейчас находится в куда лучшей форме. Гостям вряд ли что-то светит в таком случае.

По котировкам все очевидно: 1.27 — победа «Наполи», 10.0 — победа «Специи», 6.20 — ничья.

Скорее всего, «Наполи» разобьет соперника. Матч с «Ливерпулем» показал, что коллектив Спаллетти может больше. Последние 4 победы дома команда одержала с крупным счетом. Рекомендуется поставить на победу «Наполи» с форой -1.5 за 1.72.