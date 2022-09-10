ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси» Хосеп ГвардиолаПоследний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • 23:56
    • «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» в Лиге Европы
  • 21:40
    • «Арсенал» победил «Цюрих» в стартовом матче Лиги Европы
  • 00:47
    • Для России закрылось летнее трансферное окно
  • 00:14
    • «Монако» благодаря пенальти минимально обыграл «Цверну Звезду»
  • 23:59
    • «Нант» вырвал победу у «Олимпиакоса», «Фрайбург» одолел «Карабах» в матчах ЛЕ
  • 23:58
    • Дубль Весино помог «Лацио» обыграть «Фейенорд» в ЛЕ
    Все новости спорта

    «Наполи» продолжит подъем?

    «Наполи» — «Специя». Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Серия А, 10 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Специя Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Специя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    Матч 6 тура Серии А между «Наполи» и «Специей» состоится 10 сентября в Неаполе. Начало в 16:00 мск. «Наполи» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 10 Сентября 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 16:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
    •

    «Наполи»

    «Неаполитанцы» находятся в прекрасной форме и в очень хорошем настроении. Подопечные Спаллетти одержали пару важных побед.

    Во-первых, «Наполи» выиграл у «Лацио» (2:1) в прошлом туре. Во-вторых, «адзурри» разгромили «Ливерпуль» в 1 туре групповой стадии Лиги чемпионов. После таких результатов хозяева наверняка на эмоциональном подъеме и жаждут продлить серию.

    Коэффициенты матча Наполи — Специя

    1X2Новым игрокам
  • 1.275.9010.50Фрибет$40
    •

    Хвича Кварацхелия также находится в отличной форме. Он имеет 4+1 по системе «гол+пас». В игре с «Ливерпулем» игрок отметился голевой передачей.

    Все прогнозы на Серию А

    «Наполи» не проигрывает дома 5 матчей подряд, имея 4 победы и ничью. В таблице Серии А клуб занимает 2 место с 11 баллами.

    «Специя»

    Гости не удивляют и не радуют результатами. Они не побеждали в чемпионате на протяжении четырех выступлений. Серия состоит из двух поражений и двух ничьих.

    Она началась с поражения от «Интера» (0:3). Затем команда сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2), проиграла «Ювентусу» (0:2) и разошлась миром с «Болоньей» (2:2).

  • Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты
  • Разгром «Ливерпуля» в Неаполе — в нашем обзоре английской прессы
  • Вчера

    • В турнирной таблице «Специя» располагается на 14 позиции. У нее всего 5 набранных очков за 5 туров.

    «Специя» проиграла все два стартовых гостевых матча в сезоне. Это были выезды в Турин к «Юве» и в Милан к «Интеру».

    Прогноз и ставка

    «Специя» не выдержала противостояний с «Ювентусом» и «Интером», а «Наполи» сейчас находится в куда лучшей форме. Гостям вряд ли что-то светит в таком случае.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    По котировкам все очевидно: 1.27 — победа «Наполи», 10.0 — победа «Специи», 6.20 — ничья.

    Скорее всего, «Наполи» разобьет соперника. Матч с «Ливерпулем» показал, что коллектив Спаллетти может больше. Последние 4 победы дома команда одержала с крупным счетом. Рекомендуется поставить на победу «Наполи» с форой -1.5 за 1.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Швентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Специя»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» продолжит подъем?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры