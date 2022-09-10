«Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках 7-го тура АПЛ. Матч состоится 10 сентября, начало — 17:00 (мск). «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Красные» не очень хорошо стартовали в новом сезоне и после 6-ти сыгранных матчей команда занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ набрав всего 9 очков. «Ливерпуль» забил соперникам 15 голов, а пропустил — 6.

В новом сезоне АПЛ «красные» лишь раз потерпели поражение в третьем туре чемпионата в матче против «Манчестер Юнайтед», который смог обыграть их на своем поле со счетом 2:1.

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Но так же «Ливерпуль» потерял много очков в трех матчах, которые завершил ничейными результатами с такими соперниками как «Фулхэм» со счетом 2:2, «Кристал Пэлас» со счетом 1:1 и в последнем туре АПЛ с «Эвертоном» со счетом 0:0.

Все прогнозы на АПЛ

Самым лучшим матчем для «Ливерпуля» выдалась встреча с «Борнмутом», которого «красные» разгромили на своем поле забив 9-ть безответных голов. И так же после этого при родных трибунах «Ливерпуль» смог обыграть «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 2:1.

«Вулверхэмптон»

«Волки» еще хуже начали нынешний розыгрыш. Эта команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ набрав при этом 6 очков после 6-ти игр. «Вулверхэмптон» забивал 3 раза, а пропускал — 4.

В последних трех турах чемпионата Англии «волки» смогли реабилитироваться и не проиграли ни в одном матче. В последнем туре «Вулверхэмптон» на своем поле смог минимально обыграть «Саутгемптон» со счетом 1:0.

А до этого два тура подряд «волки» довольствовались ничьей с такими соперниками как «Ньюкасл Юнайтед», с которым они обменялись голами и завершили встречу со счетом 1:1 и «Борнмут», с которым сыграли в сухую ничью — 0:0.

Так же «Вулверхэмптон» смог одержать победу в 1/32 Кубка Английской Лиги над «Престоном» со счетом 2:1 и продолжит свою борьбу за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.85, а победу «Вулверхэмптона» — за 9.90.

Прогноз - «Вулверхэмптон» зарекомендовал себя как команда, которая не имеет проблем в обороне и пропускает максимум 1 гол за матч. «Ливерпуль» после сложного поединка в Неаполе вряд ли будет стараться громить соперника, «красным» будет важно лишь забрать 3 очка, пусть и с минимальной победой.

Ставка - Тотал матча меньше 3-х голов за 2.05.