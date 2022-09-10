«Эспаньол» на своем поле сыграет против «Севильи» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 10 сентября, начало — 17:15 (мск). «Эспаньол» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Попугаи» после 4-х сыгранных матчей занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 4 очка. Команда смогла забить соперникам 4 гола, а пропустила — 7.

В последнем туре внутреннего чемпионата «Эспаньол» ездил в гости к «Атлетику» из Бильбао и смог одержать первую победу в новом сезоне переиграв хозяев поля с минимальным счетом 0:1, забив единственный гол в матче на 83-й минуте.

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А перед этим «Эспаньол» в двух домашних матчах терпел поражения от таких соперников как мадридский «Реал», который переиграл их со счетом 1:3 и «Райо Вальекано», который так же оказался сильнее — 0:2.

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А в первом туре нового сезона Примеры «попугаи» встречались с «Сельтой» и дважды обменявшись голами соперники разошлись результативной ничьей со счетом 2:2. Стоит заметить, что «Эспаньол» пропустил первые два гола, но потом смог отыграться.

«Севилья»

Неожиданно для всех «Севилья» сейчас находится в низу турнирной таблицы на 17-м месте набрав всего 1 очко после 4-х поединков. Этот коллектив смог забить 3 гола в чужие ворота, а пропустил — 8.

«Севилья» в новом сезоне Примеры еще не узнала вкуса побед. Лучшим матчем в данный момент для «красно-белых» стал ничейный поединок с «Вальядолидом», с которым они обменялись голами и разошлись ничьей со счетом 1:1.

А в остальных встречах «Севилья» потерпела поражения от таких оппонентов как «Барселона», которая разгромила их со счетом 0:3, «Альмерия» со счетом 2:1 и «Осасуна» со счетом 2:1.

Так же 6 сентября «Севилья» провела поединков групповом этапе Лиги Чемпионов против английского «Манчестер Сити» и была разгромлена на своем поле со счетом 0:4 и тем самым продолжила свою серию без побед, которая длится уже 5 матчей подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Эспаньола» в этом матче можно поставить за 3.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Севильи» — за 2.50.

Прогноз - Встречаются две команды, которые находятся в плохой форме. Особенно от «Севильи», явно, никто не ожидал таких ужасных результатов на старте нового сезона. И даже если «красно-белые» наконец-то смогут добыть свою первую победу, то уж точно пропустят гол и в свои ворота.

Ставка - Обе команды забьют за 1.90.