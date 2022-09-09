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    «Жирона» победит в противостоянии новичков Примеры

    «Жирона» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Примера, 9 сентября 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Жирона» на своем поле сыграет против «Вальядолида» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 9 сентября, начало — 22:00 (мск). «Жирона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Жирона»

    «Бело-красные» после 4-х сыгранных матчей занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 4 очка. Команда имеет одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 4/4.

    Свою возвращение в Примеру «Жирона» начала с выездного минимального поражения от «Валенсии», которой проиграла со счетом 1:0. Стоит заметить, что хозяева поля пол матча играли в меньшинстве.

    После этого «бело-красным» удалось добыть единственную победу в нынешнем сезоне. «Жирона» на своем поле уверенно обыграла «Хетафе» со счетом 3:1.

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    А в последнем туре Примеры «Жирона» ездила в гости к «Мальорке» и в этом поединке команды не определили сильнейшего, обменявшись голами соперники разошлись ничьей со счетом 1:1.

    «Вальядолид»

    «Бело-фиолетовые» имеют такое же количество очков как и хозяева этого матча — 4, но эта команда занимает 16-е место в турнирной таблице из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов — 2/8.

    Так же вернувшийся в этом сезоне «Вальядолид» в последнем туре смог одержать свою первую победу в нынешнем розыгрыше. Команда на своем поле смогла минимально обыграть «Альмерию» со счетом 1:0.

    До этого «бело-голубые» выдали не плохой поединок против «Севильи». В этом матче команды обменявшись голами не определили сильнейшего и завершили его ничьей — 1:1. «Вальядолид» , стоит заметить, первым забил гол, но почти сразу пропустил и в ответ.

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    • Так же в активе «Вальядолида» числится два поражения от «Вильярреала», который разгромил их со счетом 0:3 и каталонской «Барселона», которая еще уверенней обыграла «бело-фиолетовых» — 4:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Жироны» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а побед «Вальядолида» — за 3.48.

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    Прогноз - Встречаются две команды, которые вместе начали путь в этом году в Примере. По своим результатам они показали, что находятся в примерно одинаковой форме. Поэтому в предстоящем матче «Жирона» сможет одержать нужную победу , благодаря поддержке родных трибун.

    Ставка - Победа «Жироны» за 2.29.

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    «Жирона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. «Жирона» победит в противостоянии новичков Примеры
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