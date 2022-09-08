ХИК
Изначально финны попали в квалификацию Лиги чемпионов, но там они не смогли пройти «Викторию» Пльзень. Провали отбор в ЛЧ, команда попала в турнир ниже. В групповой этап она прошла после крайне непростого противостояния с «Силькеборгом» (2:1).
Сейчас у ХИКа беспроигрышная серия в 9 поединков. В 7 из этих встреч команда одержала победу. Также было в последних двух играх чемпионата Финляндии, где ХИК является лидером.
Со счетом 1:0 хозяева выиграли у клуба СЙК. Затем они одержали домашнюю победу над ХИФК (2:1). Это продлило их домашнюю серию побед до пяти матчей.
ХИК выиграл 3 из 4 домашних поединков в квалификации еврокубков этого сезона.
«Бетис»
Что касается «Бетиса», то команда Мануэля Пеллегрини выиграла 3 из 4 стартовых матчей сезона в Примере. Гости проиграли только мадридскому «Реалу» (1:2). Это было как раз перед поездкой в Хельсинки.
До поражения в Мадриде «Бетис» обыграл «Осасуну» 1:0, выиграл у «Мальорки» 2:1 и разгромил дома «Эльче» со счетом 3:0.
«Бело-зеленые» смогли дойти до второго раунда плей-офф Лиги Европы в прошлом сезоне. Там они проиграли «Айнтрахту».
Уильям Карвалью и Виктор Камараса не сыграют по причине травмы. Набиль Фекир пока под вопросом по той же причине.
Прогноз и ставка
«Бетис» явный фаворит встречи. Он намного сильнее и опытнее своего соперника из Финляндии. Букмекеры это понимают и четко расставили свои котировки соответствующим образом.
С коэффициентом 8.60 будет рассчитывать ставка на победу ХИКа. За 1.35 букмекеры предлагают победу «Бетиса». На ничью они дают 5.40.
ХИК показал свой уровень, когда крупно проиграл «Виктории». «Бетис» еще сильнее, так что у гостей есть все шансы одержать уверенную победу, которая позволит выбиться в лидеру турнирной таблицы. Тем более что в группе еще есть «Рома».