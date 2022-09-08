«Бетис» сыграет с ХИКом на старте групповой стадии Лиги Европы. Матч состоится в Хельсинках 8 сентября. Начало в 19:45 мск. ХИК — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

Изначально финны попали в квалификацию Лиги чемпионов, но там они не смогли пройти «Викторию» Пльзень. Провали отбор в ЛЧ, команда попала в турнир ниже. В групповой этап она прошла после крайне непростого противостояния с «Силькеборгом» (2:1).

Сейчас у ХИКа беспроигрышная серия в 9 поединков. В 7 из этих встреч команда одержала победу. Также было в последних двух играх чемпионата Финляндии, где ХИК является лидером.

Со счетом 1:0 хозяева выиграли у клуба СЙК. Затем они одержали домашнюю победу над ХИФК (2:1). Это продлило их домашнюю серию побед до пяти матчей.

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ХИК выиграл 3 из 4 домашних поединков в квалификации еврокубков этого сезона.

«Бетис»

Что касается «Бетиса», то команда Мануэля Пеллегрини выиграла 3 из 4 стартовых матчей сезона в Примере. Гости проиграли только мадридскому «Реалу» (1:2). Это было как раз перед поездкой в Хельсинки.

До поражения в Мадриде «Бетис» обыграл «Осасуну» 1:0, выиграл у «Мальорки» 2:1 и разгромил дома «Эльче» со счетом 3:0.

«Бело-зеленые» смогли дойти до второго раунда плей-офф Лиги Европы в прошлом сезоне. Там они проиграли «Айнтрахту».

Уильям Карвалью и Виктор Камараса не сыграют по причине травмы. Набиль Фекир пока под вопросом по той же причине.

Прогноз и ставка

«Бетис» явный фаворит встречи. Он намного сильнее и опытнее своего соперника из Финляндии. Букмекеры это понимают и четко расставили свои котировки соответствующим образом.

С коэффициентом 8.60 будет рассчитывать ставка на победу ХИКа. За 1.35 букмекеры предлагают победу «Бетиса». На ничью они дают 5.40.