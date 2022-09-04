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    Команды будут забивать в этом матче

    «Рубин» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Первая Лига России, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Алания»
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    Фрагмент матча
    «Рубин» на своем поле сыграет против «Алании» в рамках 8-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 4 сентября, начало — 18:00 (мск). «Рубин» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Сентября 2022 года
    Рубин
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    •  Рубин 18:00 Алания Алания
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    «Рубин»

    Казанцы после 7-ми сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице Первой Лиги России набрав 12 очков. Команда забила в ворота соперников 12 голов, а в свои пропустила — 7.

    В последних турах Первой Лиги «Рубин» чередует победы и ничьи. После выездной победы над ульяновской «Волгой», которую казанцы смогли обыграть со счетом 1:2, «Рубин» на своем поле принимал «КАМАЗ» и команды обменявшись голами не определили сильнейшего — 1:1.

    А перед этим «Рубин» разгромил краснодарскую «Кубань» со счетом 3:0, забив два гола в первом тайме и один во втором. А с «Нефтехимиком» (2:0) и «Уфой» (0:0) казанцы разошлись миром.

    Прогнозы на ФНЛ

    В этом месяце «Рубин» покинули два легионера — Сеад Хакшабанович и Оливер Абильгор перебрались в «Селтик». Но так же команду пополнил защитник «Нефтехимика» Руслан Безруков.

    «Алания»

    «Барсы» после 7-ми туров Первой Лиги России идут третьими в турнирной таблице набрав при этом 14 очков. Эта команда забивала 11 раз, а пропускала — 6.

    В последнем туре Первой Лиги «Алания» прервала свою беспроигрышную серию, которая длилась 9 матчей подряд, проиграв ульяновской «Волге» на своем поле со счетом 1:2. Стоит заметить, что решающий гол «барсы» пропустили на 92-й минуте матча.

    А перед этим «Алания» без проблем забрала очки у таких соперников как краснодарская «Кубань» обыграв их со счетом 1:2, «Нефтехимик» со счетом 1:0 и «Уфа» со счетом 1:3. И так же «барсы» не определили сильнейшего с «Енисеем» сыграв вничью со счетом 1:1.

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    • В августе месяце команду пополнили такие игроки как — Заур Тарба, Максим Петров и Аршак Корян.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Алании» — за 3.65.

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    Прогноз — Встречаются две команды, которые в этом сезоне будут бороться за чемпионство в Первой Лиге. Но «Рубин» как и «Алания» часто допускает ошибки в обороне и из-за этого теряет очки. Поэтому ожидаем результативный матч от команд, которые точно будут настроены на победу.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.90.

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    «Рубин» — «Алания»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать в этом матче
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