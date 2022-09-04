В рамках 6-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» в родных стенах сразится с «Лиллем». Поединок состоится 4 сентября и начнется в 14:00 по мск. «Монпелье» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» в прошлом сезоне ничем существенным не отметился, финишировав на 13-й позиции в турнирной таблице. В новом же чемпионате он пока выступает лучше и идет в топ-5.

«Паладины» за пять проведенных встреч смогли набрать девять пунктов, добившись трех выигрышей и два раза проиграв, забив во всех поединках аж 15 голов при девяти пропущенных.

Коэффициенты матча Монпелье — Лилль 1 3.20 X 3.60 2 2.15 Ставка

Стартовала команда с домашней виктории над «Труа» со счетом 3:2, после чего дважды подряд уступала, в том числе и «ПСЖ» в выездной встрече со счетом 2:5.

Календарь и таблица Лиги 1

Последующий же две игры чемпионата «Монпелье» выиграл, сперва разгромив на выезде «Брест» 7:0, а затем на своей территории переиграв 2:0 новичка «Аяччо».

«Лилль»

Позапрошлый чемпион Франции провально провел минувший сезон, заняв только десятое место в турнирной таблице, безнадежно отстав от еврокубковой зоны.

Этот же розыгрыш Лиги 1 «Лилль» пока также проводит блекло, набрав в пяти турах семь баллов, выиграв и проиграв по два раза, и расписав один мировой результат.

Начали «доги» с домашней крупной виктории над новичком «Осером», выиграв 4:1, после чего они расписали выездную ничью с «Нантом» 1:1 и были уничтожены в родных стенах «ПСЖ» 1:7.

В последующих двух встречах чемпионата «Лилль» одолел вне родных стен «Аяччо» 3:1 и потерпел фиаско на своей территории от «Ниццы» — 1:2.

«Лилль» выиграл у «Монпелье» в последних четырех из пяти очных встреч, в том числе дважды и в прошлом сезоне — 1:0 и 2:1. Всего же «паладины» не могут обыграть «догов» в минувших восьми поединках.

Прогноз и ставка на «Монпелье» — «Лилль»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лилля» — 2.20, победа «Монпелье» — 3.34, ничья — 3.80.

«Паладины» неплохо начали чемпионат и вполне могут прервать неудачное выступление против «догов», наконец-то обыграв их. В общем, рекомендуем в этом сражении ставить на викторию хозяев.