3 сентября в Бирмингеме «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Поединок 6 тура АПЛ состоится на стадионе «Вилла Парк» в 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Подопечные Стивена Джеррарда терпят поражения одно за другим. В АПЛ команда проиграла уже 3 матча подряд, и это не считая фиаско в самом начале сезона.

«Астон Вилла» проиграла «Борнмуту» 0:2. Также «львы» уступили «Кристал Пэлас» 1:3 и «Вест Хэму» 0:1.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Сити 1 8.00 X 5.40 2 1.35 Ставка

В прошлом туре хозяева уступили «Арсеналу» 0:1 и опустились на 19 место. Но при этом они имеют и одну победу, которую добыли в матче с «Эвертоном» (2:1).

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«Вилле» в предстоящем поединке не поможет защитник Диего Карлос.

«Манчестер Сити»

«Горожане» постепенно разыгрываются и сейчас занимают 2 место с 13 очками, отставая от «Арсенала» на 2 пункта.

Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

Далее «Манчестер Сити» выиграл у «Кристал Пэлас». Уступая 0:2 на своем поле, «бело-голубые» победили 4:2, а Эрлинг Холанн оформил хет-трик. В прошлом туре «Ман Сити» разнес «Ноттингем Форест» 6:0. В той встрече Холанн снова отличился тремя голами и тем самым вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ (9 голов, 1 ассист).

Не сыграет Эмерик Ляпорт. Под вопросом Натан Аке, Джек Грилиш и Калвин Филлипс.

Прогноз и ставка

Вполне ожидаемо «Манчестер Сити» стал фаворитом предстоящей встречи. На его победу букмекеры дают 1.39, тогда как на победу «Астон Виллы» они предлагают поставить с коэффициентом 7.60.

На данный момент «горожане» в очень хорошей форме. Холанн наконец-то начал делать то, чего от него ожидали. Судя по всему, «Вилле» придется несладко и матч обещает быть богатым на голы.

За счет своей результативности гости могут уйти в отрыв. Во всех случаях с победами, они выигрывали с разницей как минимум в 2 гола. Поставить на победу «Ман Сити» с форой -1.5 можно за 1.99.