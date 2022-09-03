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    «Ман Сити» снова будет расстреливать соперника?

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, АПЛ, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    3 сентября в Бирмингеме «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Поединок 6 тура АПЛ состоится на стадионе «Вилла Парк» в 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Астон Вилла»

    Подопечные Стивена Джеррарда терпят поражения одно за другим. В АПЛ команда проиграла уже 3 матча подряд, и это не считая фиаско в самом начале сезона.

    «Астон Вилла» проиграла «Борнмуту» 0:2. Также «львы» уступили «Кристал Пэлас» 1:3 и «Вест Хэму» 0:1.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Сити

  • 1
  • 8.00
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    В прошлом туре хозяева уступили «Арсеналу» 0:1 и опустились на 19 место. Но при этом они имеют и одну победу, которую добыли в матче с «Эвертоном» (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вилле» в предстоящем поединке не поможет защитник Диего Карлос.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» постепенно разыгрываются и сейчас занимают 2 место с 13 очками, отставая от «Арсенала» на 2 пункта.

    Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

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    • Далее «Манчестер Сити» выиграл у «Кристал Пэлас». Уступая 0:2 на своем поле, «бело-голубые» победили 4:2, а Эрлинг Холанн оформил хет-трик. В прошлом туре «Ман Сити» разнес «Ноттингем Форест» 6:0. В той встрече Холанн снова отличился тремя голами и тем самым вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ (9 голов, 1 ассист).

    Не сыграет Эмерик Ляпорт. Под вопросом Натан Аке, Джек Грилиш и Калвин Филлипс.

    Прогноз и ставка

    Вполне ожидаемо «Манчестер Сити» стал фаворитом предстоящей встречи. На его победу букмекеры дают 1.39, тогда как на победу «Астон Виллы» они предлагают поставить с коэффициентом 7.60.

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    На данный момент «горожане» в очень хорошей форме. Холанн наконец-то начал делать то, чего от него ожидали. Судя по всему, «Вилле» придется несладко и матч обещает быть богатым на голы.

    За счет своей результативности гости могут уйти в отрыв. Во всех случаях с победами, они выигрывали с разницей как минимум в 2 гола. Поставить на победу «Ман Сити» с форой -1.5 можно за 1.99.

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» снова будет расстреливать соперника?
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