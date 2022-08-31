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    «Сочи» продлит ужасную серию «Урала»?

    «Урал» — «Сочи». Прогноз (к. 2.02) и ставки на Кубок России 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Сочи»
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    «Сочи» в предыдущем матче разгромил «Химки» со счетом 4:1
    «Урал» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа в Екатеринбурге, начало — в 15:00 мск. «Урал» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Урал»

    «Урал» можно назвать главным неудачником на старте нового российского сезона.

    Достаточно взглянуть в турнирную таблицу РПЛ — клуб из Екатеринбурга находится на последнем месте.

    В семи турах «Урал» набрал лишь одно очко — встреча с воронежским «Факелом» в пятом туре завершилась вничью 0:0.

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    В минувшее воскресенье «Урал» потерпел домашнее поражение от «Зенита» — 0:4. Команда Виктора Гончаренко неплохо провела первый тайм, но после перерыва пропустила четыре мяча.

    А всего в семи матчах «Урал» получил в свои ворота 15 мячей.

    «Сочи»

    «Сочи» тем временем достойно проводит стартовый отрезок, несмотря на все опасения, связанные со сменой главного тренера.

    Вадим Гаранин, ставший преемником Владимира Федотова, пока что ни разу не давал усомниться в правильности своего назначения.

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    • У «Сочи» при этом уже было несколько несколько неудачных матчей (поражения от ЦСКА и «Спартака»), но в этих случаях соперники были банально сильнее. Все-таки надо не забывать, что летом южане расстались с ключевыми игроками, благодаря которым заняли второе место в прошлом чемпионате России.

    После неприятного поражения на поле «Спартака» футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Ростовом» и одержали крупную победу над «Химками».

    Прогноз и ставка

    На «Урал» в этом матче можно поставить за 4.55, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Сочи» — за 1.87.

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    Гончаренко, возможно, уже успел пожалеть, что согласился стать тренером «Урала». Пока совсем не похоже на то, что белорусскому специалисту удастся поднять команду с колен.

    Ставка — победа «Сочи» за 1.87. Соперник находится в ужасном психологическом состоянии, чем, скорее всего, и воспользуются гости, которые с каждым матчем выглядят все лучше и лучше.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Сочи» больше 1,5 за 2.02.

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    «Урал» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. «Сочи» продлит ужасную серию «Урала»?
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