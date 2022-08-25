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    «Омония» — «Гент». Прогноз (к. 1.93) и ставки на Лигу Европы 25 августа 2022 года

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    «Гент» проиграл «Омонии» на своем поле со счетом 0:2
    Бельгийский «Гент» сыграет на своем поле против кипрской «Омонии» в рамках ответного матча заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. «Омония» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Омония
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Омония 20:00 Гент Гент
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Омония»

    Первый матч можно смело назвать триумфом кипрского футбола. На прошлой неделе «Омония» обыграла «Гент» со счетом 2:0. И это в гостях.

    Если что, коэффициент на победу «Омонии» тогда был 11.00. Кто-то неплохо «поднял», если поверил в банду из Никосии.

    На поле «Гента» кипрский клуб забил по голу в каждом тайме. Бельгийцы, конечно, тоже нагнетали, но факт остается фактом — не один из из своих моментов они так и не реализовали.

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    Примечательно, что для «Омонии» это был всего лишь второй официальный матч. Чемпионат Кипра еще не стартовал, а в игре за Суперкубок команда Нила Леннона уступила «Аполлону» (0:2).

    «Гент»

    Что тут сказать, «Гент», конечно же, опозорился на всю Европу. Судя по всему, бельгийский клуб банально недооценил киприотов.

    Хотя по статистике так и не скажешь. Моментов у «Гента» было достаточно и в первом тайме, и во втором. В общем, что-то пошло не так.

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    • При этом, в отличие от «Омонии», «Гент» уже провел четыре матча в чемпионате Бельгии, в которых, к слову, не потерпел ни одного поражения и забил в общей сложности восемь мячей.

    И если что, пять из восьми мячей «Гент» забил в гостях. Так что можно сказать, что еще не все потеряно.

    Прогноз и ставка

    На «Омонию» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Гента» — за 1.77.

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    Кто знает, может, гости и устроят камбэк. Но еще больше верится в то, что ответная игра будет результативной.

    Рисковать — это единственный вариант для «Гента» в предстоящем матче. И в такой игре голы будут лететь и в одни ворота, и в другие. «Омония» хотя бы один мяч точно забьет — поймать бельгийцев на контратаке будет не так уж и сложно.

    Ставка — тотал матча больше 2,5 за 1.93.

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    «Омония» — «Гент»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гент» совершить камбэк на Кипре?
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