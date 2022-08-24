24 августва в 15-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Химнасия и Эсгрима» на своем поле примет «Альдосиви». Начало — в 03:30 по мск. «Химнасия и Эсгрима» — «Альдосиви»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химнасия и Эсгрима»

«Химнасия и Эсгрима» с 28 зачетными пунктами расположилась на второй строке в турнирной таблице аргентинского первенства, отставая от лидера всего на очко.

Клуб из Ла-Платы за всю турнирную дистанцию смог выиграть восемь встреч из 14 проведенных, четыре поединка свел вничью и дважды уступал, разница мячей составляет 16:7.

В минувшем туре чемпионата «волки» смогли обыграть в Санта-Фе местный «Унион» со счетом 2:0. Перед этим же они набрали лишь балл в двух встречах, а еще ранее выиграли три поединка подряд всухую.

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В родных стенах «Химнасия и Эсгрима» выступает в текущем сезоне сильно, выиграв пять матчей из шести при одно мировом исходе, пропустив за это время всего один гол.

«Альдосиви»

«Альдосиви» с 11 набранными очками расположился на 26 строке в турнирной таблице аргентинского первенства среди 28 участников.

Клуб из города Мар-дель-Плата в этом чемпионате смог добиться всего трех выигрышей за 11 проведенных встреч, дважды еще он сыграл вничью и потерпел девять неудач, разница мячей — 10:23.

Отметим, что «акулы» смогли дважды победить за прошедшие четыре игры. Также в этот период они еще дважды уступали. В минувшем туре они дома одолели «Велес Сарсфилд» со счетом 3:2.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Альдосиви» добился всего одной виктории за семь матчей, раз сыграл вничью и потерпел аж шесть поражений.

За четыре последние очных поединках этих коллективом трижды побеждали «волки» и один матч завершился мировым исходом.

Прогноз и ставка на «Химнасия и Эсгрима» — «Альдосиви»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химнасия и Эсгрима» предлагают — 1.66.

На викторию «Альдосиви» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.74.

Прогнозируем, что один из претендентов на золото на своем поле обыграет аутсайдера чемпионата, пропив при этом фору в -1.