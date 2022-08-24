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    «Волки» смогут добыть три очка

    «Химнасия и Эсгрима» — «Альдосиви». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Аргентины, 24 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Химнасия и Эсгрима» — «Альдосиви»
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    «Химнасия и Эсгрима»
    24 августва в 15-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Химнасия и Эсгрима» на своем поле примет «Альдосиви». Начало — в 03:30 по мск. «Химнасия и Эсгрима» — «Альдосиви»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 24 Августа 2022 года
    Химнасия и Эсгрима
  • Аргентина. Примера
    •  Химнасия и Эсгрима 03:30 Альдосиви Альдосиви
  • Аргентина. Примера
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    «Химнасия и Эсгрима»

    «Химнасия и Эсгрима» с 28 зачетными пунктами расположилась на второй строке в турнирной таблице аргентинского первенства, отставая от лидера всего на очко.

    Клуб из Ла-Платы за всю турнирную дистанцию смог выиграть восемь встреч из 14 проведенных, четыре поединка свел вничью и дважды уступал, разница мячей составляет 16:7.

    В минувшем туре чемпионата «волки» смогли обыграть в Санта-Фе местный «Унион» со счетом 2:0. Перед этим же они набрали лишь балл в двух встречах, а еще ранее выиграли три поединка подряд всухую.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Химнасия и Эсгрима» выступает в текущем сезоне сильно, выиграв пять матчей из шести при одно мировом исходе, пропустив за это время всего один гол.

    «Альдосиви»

    «Альдосиви» с 11 набранными очками расположился на 26 строке в турнирной таблице аргентинского первенства среди 28 участников.

    Клуб из города Мар-дель-Плата в этом чемпионате смог добиться всего трех выигрышей за 11 проведенных встреч, дважды еще он сыграл вничью и потерпел девять неудач, разница мячей — 10:23.

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    • Отметим, что «акулы» смогли дважды победить за прошедшие четыре игры. Также в этот период они еще дважды уступали. В минувшем туре они дома одолели «Велес Сарсфилд» со счетом 3:2.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Альдосиви» добился всего одной виктории за семь матчей, раз сыграл вничью и потерпел аж шесть поражений.

    За четыре последние очных поединках этих коллективом трижды побеждали «волки» и один матч завершился мировым исходом.

    Прогноз и ставка на «Химнасия и Эсгрима» — «Альдосиви»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химнасия и Эсгрима» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Альдосиви» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.74.

    Прогнозируем, что один из претендентов на золото на своем поле обыграет аутсайдера чемпионата, пропив при этом фору в -1.

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    «Химнасия и Эсгрима» — «Альдосиви»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.08.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» смогут добыть три очка
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