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    «Расинг» вновь дома будет сильнее «Сан-Лоренсо»

    «Расинг» Авельянеда — «Сан-Лоренсо». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Аргентины, 23 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Расинг» Авельянеда — «Сан-Лоренсо»
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    «Расинг»
    23 августа в 15-м туре чемпионата Аргентины по футболу в Авельянеде «Расинг» сыграет против «Сан-Лоренсо». Поединок начнется в 01:00 по мск. «Расинг» Авельянеда — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 23 Августа 2022 года
    Расинг Авельянеда
  • Аргентина. Примера
    •  Расинг Авельянеда 01:00 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо
  • Буэнос-Айрес
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    «Расинг» Авельянеда

    «Расинг» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины не блистал, заняв лишь 15 позиции в турнирной таблице среди 26 участников.

    В этом же первенстве коллектив из Авельянеды с 24 зачетными пунктами идет на пятой строке, отставая от лидера на пять баллов. У команды шесть викторий, шесть мировых и два фиаско.

    Сейчас у команды 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой она добыла четыре виктории и шесть встреч свела вничью. В минувшем туре была выездная победа над «Банфилдом» со счетом 2:0.

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    На своем поле «Расинг» не проигрывает уже 17 поединков подряд, одержав 11 побед и еще шесть раз сыграв вничью. За это время он пропустил только восемь голов и только в одном случае больше одного за игру.

    «Сан-Лоренсо»

    По итогам 14 туров «Сан-Лоренсо» расположился на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 баллов. Однако от пятой строки команду отделяет лишь четыре пункта.

    «Сине-красные» в текущем первенстве само чаще играют вничью, расписав уже восемь мировых исходов при четырех выигрышах и всего двух фиаско, забито 19 голов, а пропущено на четыре меньше.

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    • В свой последней проведенной игре коллектив на своей территории переиграл «Платенсе» со счетом 2:0, туром ранее он уступил 2:3 на выезде «Патронато», прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победил и четыре игры свел вничью.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Сан-Лоренсо» соблюдает пока полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.

    В семи последних очных играх этих клубов четыре раза сильнее был «Расинг» и трижды команды играли вничью. На своем поле клуб из Авельянеды выиграл у «Сан-Лоренсо» в последних пяти встречах.

    Прогноз и ставка на «Расинг» Авельянеда — «Сан-Лоренсо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Расинга» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Сан-Лоренсо» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.48.

    Прогнозируем, что в данном поединке виктория будет за «Расингом», который очень сильно играет в родных стенах, да и своего предстоящего противника дома в последнее время только обыгрывал.

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    «Расинг» Авельянеда — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. «Расинг» вновь дома будет сильнее «Сан-Лоренсо»
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