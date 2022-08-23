23 августа в 15-м туре чемпионата Аргентины по футболу в Авельянеде «Расинг» сыграет против «Сан-Лоренсо». Поединок начнется в 01:00 по мск. «Расинг» Авельянеда — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Расинг» Авельянеда

«Расинг» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины не блистал, заняв лишь 15 позиции в турнирной таблице среди 26 участников.

В этом же первенстве коллектив из Авельянеды с 24 зачетными пунктами идет на пятой строке, отставая от лидера на пять баллов. У команды шесть викторий, шесть мировых и два фиаско.

Сейчас у команды 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой она добыла четыре виктории и шесть встреч свела вничью. В минувшем туре была выездная победа над «Банфилдом» со счетом 2:0.

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На своем поле «Расинг» не проигрывает уже 17 поединков подряд, одержав 11 побед и еще шесть раз сыграв вничью. За это время он пропустил только восемь голов и только в одном случае больше одного за игру.

«Сан-Лоренсо»

По итогам 14 туров «Сан-Лоренсо» расположился на 11 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 баллов. Однако от пятой строки команду отделяет лишь четыре пункта.

«Сине-красные» в текущем первенстве само чаще играют вничью, расписав уже восемь мировых исходов при четырех выигрышах и всего двух фиаско, забито 19 голов, а пропущено на четыре меньше.

В свой последней проведенной игре коллектив на своей территории переиграл «Платенсе» со счетом 2:0, туром ранее он уступил 2:3 на выезде «Патронато», прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победил и четыре игры свел вничью.

Вне родных стен в текущем первенстве «Сан-Лоренсо» соблюдает пока полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.

В семи последних очных играх этих клубов четыре раза сильнее был «Расинг» и трижды команды играли вничью. На своем поле клуб из Авельянеды выиграл у «Сан-Лоренсо» в последних пяти встречах.

Прогноз и ставка на «Расинг» Авельянеда — «Сан-Лоренсо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Расинга» предлагают — 1.82.

На викторию «Сан-Лоренсо» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что в данном поединке виктория будет за «Расингом», который очень сильно играет в родных стенах, да и своего предстоящего противника дома в последнее время только обыгрывал.