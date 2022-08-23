«Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках финального раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 августа, начало — в 22:00 мск. «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

Поражение в первом матче (3:2) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно идти вперед. Этим сербы и займутся с первых минут.

В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Дома белградцы смели с газона «Вождовац» (4:0).

Коэффициенты матча Црвена Звезда — Маккаби Хф 1 1.72 X 3.90 2 4.60 Ставка

При этом «Црвена Звезда» выглядела очень привлекательно. Да и вообще, команде на внутренней арене вряд ли кто-то помешает добиться чемпионства.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Црвена Звезда» явно настроена на проход в Лигу чемпионов. Сербы будут активно атаковать с первых минут матча.

«Маккаби» Хайфа

Чемпионат Израиля еще даже не стартовал. Так что «Маккаби» Хайфа получает практику лишь в еврокубках.

«Маккаби» Хайфа неплохо атакует. Это команда и продемонстрировала в первой встрече с сербами.

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа прошел кипрский барьер. Дома команда одолела «Аполлон» (4:0), после чего уступили на выезде (2:0).

В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.

Прогноз и ставка

На победу «Црвены Звезды» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу «Маккаби» Хайфа — за 4.52.

«Црвена Звезда» настроена пройти в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Маккаби» Хайфа страдает от недостатка официальных матчей .

Сербы выглядят монолитнее, и наверняка с первых минут будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме с коэффициентом 2.31.