«Црвена Звезда»
Поражение в первом матче (3:2) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно идти вперед. Этим сербы и займутся с первых минут.
В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Дома белградцы смели с газона «Вождовац» (4:0).
Коэффициенты матча Црвена Звезда — Маккаби Хф
При этом «Црвена Звезда» выглядела очень привлекательно. Да и вообще, команде на внутренней арене вряд ли кто-то помешает добиться чемпионства.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Црвена Звезда» явно настроена на проход в Лигу чемпионов. Сербы будут активно атаковать с первых минут матча.
«Маккаби» Хайфа
Чемпионат Израиля еще даже не стартовал. Так что «Маккаби» Хайфа получает практику лишь в еврокубках.
«Маккаби» Хайфа неплохо атакует. Это команда и продемонстрировала в первой встрече с сербами.
В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа прошел кипрский барьер. Дома команда одолела «Аполлон» (4:0), после чего уступили на выезде (2:0).
В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.
Прогноз и ставка
На победу «Црвены Звезды» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу «Маккаби» Хайфа — за 4.52.
«Црвена Звезда» настроена пройти в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Маккаби» Хайфа
Сербы выглядят монолитнее, и наверняка с первых минут будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме с коэффициентом 2.31.