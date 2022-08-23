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    Сербы начинают и выигрывают!

    «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 23 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа
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    Осман Букари
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках финального раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 августа, начало — в 22:00 мск. «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Августа 2022 года

    «Црвена Звезда»

    Поражение в первом матче (3:2) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно идти вперед. Этим сербы и займутся с первых минут.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Дома белградцы смели с газона «Вождовац» (4:0).

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Маккаби Хф

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    При этом «Црвена Звезда» выглядела очень привлекательно. Да и вообще, команде на внутренней арене вряд ли кто-то помешает добиться чемпионства.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Црвена Звезда» явно настроена на проход в Лигу чемпионов. Сербы будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Маккаби» Хайфа

    Чемпионат Израиля еще даже не стартовал. Так что «Маккаби» Хайфа получает практику лишь в еврокубках.

    «Маккаби» Хайфа неплохо атакует. Это команда и продемонстрировала в первой встрече с сербами.

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  • Вчера

    • В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа прошел кипрский барьер. Дома команда одолела «Аполлон» (4:0), после чего уступили на выезде (2:0).

    В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.

    Прогноз и ставка

    На победу «Црвены Звезды» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу «Маккаби» Хайфа — за 4.52.

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    «Црвена Звезда» настроена пройти в групповой турнир Лиги чемпионов.

    «Маккаби» Хайфа страдает от недостатка официальных матчей.

    Сербы выглядят монолитнее, и наверняка с первых минут будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме с коэффициентом 2.31.

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    «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Сербы начинают и выигрывают!
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