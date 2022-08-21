«Родина»
Новичок первого дивизиона пока лишь привыкает к новым для себя реалиям. Москвичи находятся на 14 месте в таблице.
В пяти матчах «Родина» добыла пять очков. Вот только забивает команда маловато: 4 гола в 5 поединках.
Минувший тур для команды вышел достаточно продуктивным. Выезд в Ярославль принес ничью (1:1).
«Родина» не проигрывает уже почти месяц. Наверняка эту приятную серию команда захочет продлить.
«Арсенал» Тула
Туляки стартовали прекрасно, но затем несколько затормозили. «Канониры» не побеждают уже в трех матчах к ряду.
На текущий момент «Арсенал» Тула находится на 7 месте. При этом забили туляки уже 8 мячей.
В предыдущем туре «Арсенал» Тула потерял два очка. Дома туляки не сумели переиграть махачкалинское «Динамо» (1:1).
В этом поединке «Арсенал» Тула будет стараться победить во что бы то ни стало. Состав у команды Олега Кононова позволяет говорить только о максимальных задачах.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Родины» — за 4.48.
«Родина» способна дать бой одному из фаворитов дивизиона.
«Арсенал» Тула наверняка
«Арсенал» Тула сильнее соперника, что и докажет с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.41.