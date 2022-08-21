ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • 01:12
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 00:58
    • «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
  • 22:24
    • УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП
  • 22:17
    • Медведев победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 20:59
    • «Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью
  • 17:32
    • Савичев — новый главный тренер «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Канониры» будут торопиться

    «Родина» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Первая лига, 21 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Арсенал Тула Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Родина» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» Тула
    «Родина» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 20:00 мск. «Родина» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2022 года

    «Родина»

    Новичок первого дивизиона пока лишь привыкает к новым для себя реалиям. Москвичи находятся на 14 месте в таблице.

    В пяти матчах «Родина» добыла пять очков. Вот только забивает команда маловато: 4 гола в 5 поединках.

    Минувший тур для команды вышел достаточно продуктивным. Выезд в Ярославль принес ничью (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Родина» не проигрывает уже почти месяц. Наверняка эту приятную серию команда захочет продлить.

    «Арсенал» Тула

    Туляки стартовали прекрасно, но затем несколько затормозили. «Канониры» не побеждают уже в трех матчах к ряду.

    На текущий момент «Арсенал» Тула находится на 7 месте. При этом забили туляки уже 8 мячей.

  • В ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • Знакомимся с одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира — сборной Аргентины
  • 18/08/2022

    • В предыдущем туре «Арсенал» Тула потерял два очка. Дома туляки не сумели переиграть махачкалинское «Динамо» (1:1).

    В этом поединке «Арсенал» Тула будет стараться победить во что бы то ни стало. Состав у команды Олега Кононова позволяет говорить только о максимальных задачах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Родины» — за 4.48.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Родина» способна дать бой одному из фаворитов дивизиона.

    «Арсенал» Тула наверняка постарается прерывать трехматчевую серию бед побед.

    «Арсенал» Тула сильнее соперника, что и докажет с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.41.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Калев — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Витебск — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нарва Транс — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эвертон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Родина» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» будут торопиться
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры