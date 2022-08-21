«Родина» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 20:00 мск. «Родина» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Новичок первого дивизиона пока лишь привыкает к новым для себя реалиям. Москвичи находятся на 14 месте в таблице.

В пяти матчах «Родина» добыла пять очков. Вот только забивает команда маловато: 4 гола в 5 поединках.

Минувший тур для команды вышел достаточно продуктивным. Выезд в Ярославль принес ничью (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Родина» не проигрывает уже почти месяц. Наверняка эту приятную серию команда захочет продлить.

«Арсенал» Тула

Туляки стартовали прекрасно, но затем несколько затормозили. «Канониры» не побеждают уже в трех матчах к ряду.

На текущий момент «Арсенал» Тула находится на 7 месте. При этом забили туляки уже 8 мячей.

В предыдущем туре «Арсенал» Тула потерял два очка. Дома туляки не сумели переиграть махачкалинское «Динамо» (1:1).

В этом поединке «Арсенал» Тула будет стараться победить во что бы то ни стало. Состав у команды Олега Кононова позволяет говорить только о максимальных задачах.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Родины» — за 4.48.

«Родина» способна дать бой одному из фаворитов дивизиона.

«Арсенал» Тула наверняка постарается прерывать трехматчевую серию бед побед .

«Арсенал» Тула сильнее соперника, что и докажет с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.41.