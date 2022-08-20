ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны ВиллианУход Виллиана из «Коринтианса» должен стать уроком для бразильского футбола
  • 20:54
    • Официально: Дзюба — игрок «Адана Демирспор»
  • 00:15
    • Леброн Джеймс продлил контракт с «Лейкерс»
  • 22:10
    • Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:07
    • Рублев не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 19:21
    • «Боруссия» не подпишет Роналду, несмотря на его желание перебраться в Дортмунд
    Все новости спорта

    «Лестер» одержит первую побед в новом сезоне АПЛ

    «Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Англии, 20 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Весле Фофана
    «Лестер» на своем поле сыграет против «Саутгемптона» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 20 августа, начало — 17:00 (мск). «Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    «Лестер»

    «Лисы» после двух туров Английской Премьер-Лиги расположились на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав всего 1 очко. Команда смогла забить своим соперникам 4 гола, а пропустила — 6.

    В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Лестер» на своем поле принимал «Брентфорд». Команды дважды обменялись голами и разошлись в результативной ничьей со счетом 2:2. Стоит заметить, что именно «лисы» забили первые два гола.

    Коэффициенты матча Лестер — Саутгемптон

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    Во втором туре АПЛ «Лестер» ездил в гости к лондонскому «Арсеналу», который уверенно обыграл их со счетом 4:2. Но в этом матче все время «лисам» приходилось стараться, чтобы уменьшить отставание от соперника.

    Все прогнозы на АПЛ

    В матче против «Арсенала» «Лестер» прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась 6 поединков подряд во всех турнирах.

    «Саутгемптон»

    «Святые» так же имеют всего 1 очко в своем активе после двух туров чемпионата, но располагаются на 17-м месте в турнирной таблице, так как эта команда забила своим соперникам 3 гола, а пропустила — 6.

    «Саутгемптон», наоборот, начал свой путь в новом сезоне с разгромного поражения от «Тоттенхэма», который смог их уверенно обыграть со счетом 4:1. Хотя «святые» и смогли открыть счет в этом матче забив на 12-й минуте, но после пропустили вслед 4 гола.

    А во втором туре с более слабым соперником, таким как «Лидс», «Саутгемптон» сначала пропустил два гола, но по итогу смог сравнять счет и команды разошлись результативной ничьей со счетом 2:2.

  • АПЛ: Итоги 2-го тура
  • На туманном Альбионе снова сенсационные результаты. Команды английской Премьер-лиги провели матчи 2-го игрового дня
  • 16/08/2022

    • Из последних 5-ти очных встреч между нынешними соперниками «Саутгемптон» ни разу не смог одержать победу, трижды проиграв и дважды сыграв вничью с «Лестером».

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 4.02, а победу «Саутгемптона» — за 4.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - Нынешние соперники одинаково стартовали в новом сезоне, но не стоит упускать то, что у «Лестера» соперники были посложнее. Поэтому в этом матче «лисы» сделают все возможное, что бы на родном стадионе добыть свою первую победу и забрать 3 очка.

    Ставка - Победа «Лестера» за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.54
  • Прогноз на матч Бангкок Гласс — Китчи
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Джохор Дарул Такзим — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хэбей Форчун — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Люнгбю — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Умраниеспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бари — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лестер» одержит первую побед в новом сезоне АПЛ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры