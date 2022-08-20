«Лестер» на своем поле сыграет против «Саутгемптона» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 20 августа, начало — 17:00 (мск). «Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лисы» после двух туров Английской Премьер-Лиги расположились на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав всего 1 очко. Команда смогла забить своим соперникам 4 гола, а пропустила — 6.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Лестер» на своем поле принимал «Брентфорд». Команды дважды обменялись голами и разошлись в результативной ничьей со счетом 2:2. Стоит заметить, что именно «лисы» забили первые два гола.

Коэффициенты матча Лестер — Саутгемптон 1 1.83 X 3.95 2 3.95 Ставка

Во втором туре АПЛ «Лестер» ездил в гости к лондонскому «Арсеналу», который уверенно обыграл их со счетом 4:2. Но в этом матче все время «лисам» приходилось стараться, чтобы уменьшить отставание от соперника.

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В матче против «Арсенала» «Лестер» прервал свою беспроигрышную серию, которая длилась 6 поединков подряд во всех турнирах.

«Саутгемптон»

«Святые» так же имеют всего 1 очко в своем активе после двух туров чемпионата, но располагаются на 17-м месте в турнирной таблице, так как эта команда забила своим соперникам 3 гола, а пропустила — 6.

«Саутгемптон», наоборот, начал свой путь в новом сезоне с разгромного поражения от «Тоттенхэма», который смог их уверенно обыграть со счетом 4:1. Хотя «святые» и смогли открыть счет в этом матче забив на 12-й минуте, но после пропустили вслед 4 гола.

А во втором туре с более слабым соперником, таким как «Лидс», «Саутгемптон» сначала пропустил два гола, но по итогу смог сравнять счет и команды разошлись результативной ничьей со счетом 2:2.

Из последних 5-ти очных встреч между нынешними соперниками «Саутгемптон» ни разу не смог одержать победу, трижды проиграв и дважды сыграв вничью с «Лестером».

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 4.02, а победу «Саутгемптона» — за 4.00.

Прогноз - Нынешние соперники одинаково стартовали в новом сезоне, но не стоит упускать то, что у «Лестера» соперники были посложнее. Поэтому в этом матче «лисы» сделают все возможное, что бы на родном стадионе добыть свою первую победу и забрать 3 очка.

Ставка - Победа «Лестера» за 1.90.