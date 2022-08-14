В матче 5-го тура чемпионата России «Химки» примут на своем поле грозненский «Ахмат». Матч пройдет на арене «Химки» 14 августа и начнется в 15:00 мск. «Химки» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В межсезонье «Химки» в товарищеских встречах дважды сгоняли нулевую ничью с «Велесом» и «Сочи», а также одолели «Енисей» (4:2) и «Торпедо-2» (3:2).

Подмосковный клуб начал сезон с ничьей в домашнем матче с «Зенитом», уйдя от поражения на последних минутах — 1:1. Затем «Химки» дома разгромили «Пари НН» (3:0) и на выезде уступили «Ростову» (0:1).

Коэффициенты матча Химки — Ахмат 1 2.60 X 3.35 2 2.70 Ставка

В последнем матче химчане взяли верх над «Торпедо» (3:1) и с 7 очками идут на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 7-3, 3 мяча на счету Долгова.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Перед матчем с грозненцами «Химки» неожиданно для всех отправили в отставку главного тренера Сергея Юрана, которого сменил Николай Писарев.

«Ахмат»

В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

В стартовом матче нового сезона подопечные Андрея Талалаева упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

Выезд в гости к «Сочи» завершился поражением 1:2 после двух пенальти в ворота грозненцев, зато на своем поле «Ахмат» в большинстве не уступил «Зениту» — 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

После 4-х туров РПЛ «Ахмат» с 5 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 4-4.

Прогноз и ставка

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ахмата» — 2.85.

В прошлом сезоне «Химки» победили дома 2:0, а «Ахмат» дома разгромил соперника — 4:1. Всего из последних 8 очных встреч грозненцы выиграли 7.

«Химки» не проигрывают дома уже 7 матчей, а «Ахмат» не слишком удачно играет на выезде. Даже смена тренера вряд ли помешает хозяевам набрать минимум очко. Прогноз: «Химки» не проиграют низовой матч .