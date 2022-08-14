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    «Химки» — «Ахмат». Ставка (к. 2.25) и прогноз на РПЛ 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ахмат»
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    «Химки»
    В матче 5-го тура чемпионата России «Химки» примут на своем поле грозненский «Ахмат». Матч пройдет на арене «Химки» 14 августа и начнется в 15:00 мск. «Химки» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Августа 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 15:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Химки»

    В межсезонье «Химки» в товарищеских встречах дважды сгоняли нулевую ничью с «Велесом» и «Сочи», а также одолели «Енисей» (4:2) и «Торпедо-2» (3:2).

    Подмосковный клуб начал сезон с ничьей в домашнем матче с «Зенитом», уйдя от поражения на последних минутах — 1:1. Затем «Химки» дома разгромили «Пари НН» (3:0) и на выезде уступили «Ростову» (0:1).

    Коэффициенты матча Химки — Ахмат

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В последнем матче химчане взяли верх над «Торпедо» (3:1) и с 7 очками идут на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 7-3, 3 мяча на счету Долгова.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Перед матчем с грозненцами «Химки» неожиданно для всех отправили в отставку главного тренера Сергея Юрана, которого сменил Николай Писарев.

    «Ахмат»

    В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

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    • В стартовом матче нового сезона подопечные Андрея Талалаева упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

    Выезд в гости к «Сочи» завершился поражением 1:2 после двух пенальти в ворота грозненцев, зато на своем поле «Ахмат» в большинстве не уступил «Зениту» — 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 4-х туров РПЛ «Ахмат» с 5 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 4-4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Ахмата» — 2.85.

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    В прошлом сезоне «Химки» победили дома 2:0, а «Ахмат» дома разгромил соперника — 4:1. Всего из последних 8 очных встреч грозненцы выиграли 7.

    «Химки» не проигрывают дома уже 7 матчей, а «Ахмат» не слишком удачно играет на выезде. Даже смена тренера вряд ли помешает хозяевам набрать минимум очко. Прогноз: «Химки» не проиграют низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.74 и ТМ 2,5 за 1.82.

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    «Химки» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Как дебютирует Писарев у руля «Химок»?
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